VIDEO: V ligi NHL gre odslej zares

Stanleyjev pokal (Foto: AP)

Pari prvega kroga končnice, ki se začenja v sredo in četrtek, so: Montreal Canadiens - New York Rangers, Ottawa Senators - Boston Bruins, Washington Capitals - Toronto Maple Leafs, Pittsburgh Penguins - Columbus Blue Jackets, Chicago Blackhawks - Nashville Predators, Minnesota Wild - St. Louis Blues, Anaheim Ducks - Calgary Flames in Edmonton Oilers - San Jose Sharks.