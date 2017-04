VIDEO: Zupančič po prvem testu: Prav je, da na začetku še nismo 'top'

Risi so Madžare zlomili v končnici tekme v Celju. (Foto: Damjan Žibert)

Pričakovati je bilo trdo tekmo. Slovenski hokejisti so kar nekaj časa lomili nasprotnika in ob izteku srečanja ga tudi zlomili ter zasluženo slavili. Po tekmi z Madžarsko Slovenijo čaka še pet prijateljskih dvobojev za ogrevanje pred SP. Naslednja bo v soboto v Ljubljani proti Kazahstanu, sledili bosta dve gostovanji, 18. aprila v Budimpešti in 23. aprila v južnotirolskem Neumarktu, kjer bo tekmec Italija. Od 25. aprila do 2. maja pa Slovence čaka še pripravljalni turnir v St. Peterburgu s tekmama proti Norveški in domači zasedbi Rusije.