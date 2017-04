VIDEO: Anaheim izločil Calgary in brez poraza napredoval v drugi krog končnice

Ottawa koraka proti četrtfinalu lige NHL. (Foto: AP)

Za Anaheim so na četrti tekmi, ki je bila v Calgaryju, zadeli Patrick Eaves, Nate Thompson in Ryan Getzlaf, vratar račkov John Gibson pa je ubranil 36 strelov gostiteljev. Edini zadetek za Calgary je prispeval Sean Monahan. Rački, gre za tekmece ekipe Los Angeles Kings slovenskega zvezdnika Anžeta Kopitarja v pacifiški skupini, ki so ostali brez končnice, bodo v naslednjem krogu igrali proti zmagovalcu serije med Edmonton Oilers in San Jose Sharks. Hokejisti St. Louis Blues so zapravili prvi zaključni plošček za napredovanje v drugi krog končnice na Zahodu. Ekipa Minnesota Wild je bila z 2:0 boljša v gosteh za prvo zmago v letošnji končnici ter je zaostanek v zmagah za St. Louisom zmanjšala na 1:3. Ekipa Washington Capitals je na Vzhodu v gosteh pri Toronto Maple Leafs vpisala zmago s 5:4 ter v seriji na štiri zmage poravnala izid na 2:2.



Do zmage so prišli tudi hokejisti Ottawa Senators, ki so v gosteh pri Boston Bruins slavili z 1:0. Kanadske hokejiste iz Ottawe le še ena zmaga loči od napredovanja v drugi krog končnice, saj so povedli s 3:1 v zmagah.



Izidi, končnica, 1. krog:

- Vzhod:

Toronto Maple Leafs - Washington Capitals 4:5

(ekipi sta izenačeni 2:2 v zmagah)

Boston Bruins - Ottawa Senators 0:1

(Ottawa vodi s 3:1 v zmagah)



- Zahod:

Calgary Flames - Anaheim Ducks 1:3

(Anaheim se je uvrstil v 2. krog končnice z izidom 4:0 v zmagah)

St. Louis Blues - Minnesota Wild 0:2

(St. Louis vodi s 3:1 v zmagah)