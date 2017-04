VIDEO: V četrtfinale končnice lige NHL še NY Rangers, St. Louis in Edmonton

Rangers so se uvrstili v polfinale vzhodne konference lige NHL, potem ko so v prvem krogu izločili Montreal Canadiens z izidom 4:2 v zmagah. Junak šeste tekme v sloviti dvorani Madison Square Garden v New Yorku, ki se je končala s 3:1 za domače, je bil Norvežan Matts Zuccarello, ki je z dvema zadetkoma v drugi tretjini potopil Kanadčane iz Montreala. Ti so sicer povedeli v sedmi minuti z golom Alekseja Jemelina. Izid je z golom v nebranjeno mrežo 18 sekund pred koncem postavil Derek Stepan. Rangerji se bodo za konferenčni finale udarili z boljšim iz obračuna med Boston Bruins in Ottawa Senators. V zahodnem delu lige NHL sta znana še dva udeleženca konferenčnega polfinala. Hokejisti iz St. Louisa so se za še eno stopničko približali finalnemu boju za prvi Stanleyjev pokal tudi po zaslugi Šveda Magnusa Pääjärvija, ki je v peti tekmi prvega kroga končnice zabil odločilni gol v deseti minuti podaljška za zmago s 4:3 nad moštvom Minnesota Wild. St. Louis je Wild izločil z izidom 4:1 v zmagah. V naslednjem krogu pa se bo pomeril z velikim presenečenjem tokratnih sklepnih izločilnih bojev ekipo Nashville Predators, ki je v prvem krogu izločila prve nosilce Chicago Blackhawks.





New York Rangers so se uvrstili v naslednji krog končnice lige NHL. (Foto: AP)

Že na prvi oviri je izpadlo tudi moštvo San Jose Sharks, ki ga je izločila kanadska ekipa Edmonton Oilers. Naftarji so bili od brezzobih morskih psov v prvem krogu boljši s 4:2 v zmagah. Edmonton bo v konferenčnem polfinalu igral z ekipo Anaheim Ducks. Edmonton je šesto tekmo, s katero je izločil San Jose, dobil s 3:1 z zadetki Antona Slepiševa, Leona Draisaitla in Connorja McDavida. Častni zadetek za morske pse je prispeval kapetan Patrick Marleau.



Izidi, končnica, 1. krog:

- Vzhod:

New York Rangers - Montreal Canadiens 3:1

(NY Rangers je napredoval z izidom 4:2 v zmagah)



- Zahod:

Minnesota Wild - St. Louis Blues 3:4 (podaljšek)

(St. Louis je napredoval z izidom 4:1 v zmagah)



San Jose Sharks - Edmonton Oilers 1:3

(Edmonton je napredoval z izidom 4:2 v zmagah)