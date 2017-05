VIDEO: Pittsburgh korak do napredovanja, Getzlaf uničil Edmonton

Pingvini so v četrti tekmi nastopili močno oslabljeni. V njihovi ekipi so zaradi poškodb manjkali prvi zvezdnik Sidney Crosby, najboljši branilec Kris Letang, napadalec Conor Sheary in prvi vratar Matt Murray, toda pri rezultatu se njihova odsotnost ni poznala. Še več, veteran v njihovih vratih Marc-Andre Fleury je branil čudežno in je bil najzaslužnejši, da Pittsburgh proti velikim rivalom po štirih tekmah vodi z istim rezultatom kot v lanskem medsebojnem obračunu končnice. Domači vratar je ubranil kar 36 strelov, na drugi strani je bil njegov vratarski kolega Braden Holtby brez dela, saj so domači na njegov gol sprožili le 18 strelov. "Fleury nas je spravljal ob živce. Kaj vse smo danes zgrešili. Spravil nas je v težak položaj, a se ne bomo predali. Če bomo na naslednjih tekmah našli način, kako ga večkrat premagati, še lahko napredujemo," je dejal Nate Schmidt, ki je bil strelec drugega gola za Washington, s katerim je njegovo moštvo po zaostanku 0:2 izenačilo.





Pittsburgh Penguins hitijo proti konferenčnem finalu. (Foto: AP)

Veselje pa jim je poleg vratarja preprečil še Justin Schultz, ki je sredi druge tretjine postavil končni rezultat. "Garali smo in uspeli. V obrambi smo bili disciplinirani, v napadu učinkoviti, to je bil recept za zmago proti odličnemu tekmecu," se je smejalo Fleuryju, slabše volje pa je bil zvezdnik Capitals Aleks Ovečkin, ki se je po tekmi posul s pepelom: "Jaz sem glavni krivec za naš poraz. Igral sem slabo, nič mi ni šlo od rok. Slabo sem nadziral plošček, sprejemal napačne odločitve, bil povsem nenevaren za gol." Tekmo v Edmontonu je le po 45 sekundah podaljška odločil Šved Jakob Silfverberg, ki je izkoristil lepo podajo drugega junaka tekme Ryna Getzlafa, slednji je v statistiko vpisal dva gola in dve podaji. Še slabi dve minuti pred koncem je bilo videti, da bo njegov gol za vodstvo 3:2 odločilen, vendar so si domači v izdihljajih tekme vendarle priborili podaljšek. Toda v njem so hitro prejeli zadetek in serija je praktično spet na začetku. "Lahko smo veseli, da imamo v ekipi takega igralca, kot je Getzlaf. On je naš kapetan, on je naš vodja. On naredi veliko stvari, ki se jih ne opazi, ko je najbolj potrebno pa tudi take, ki so še kako opazne. Kot pravi kapetan prevzame odgovornost, zadeva, podaja in ima velik vpliv na soigralce," je bil nad Getzlafom, ki je dosegel svoj 36. gol v končnicah, s katerim je na prvem mestu najboljših klubskih strelcev prehitel Teemuja Selanneja, navdušen trener Randy Carlyle.



Pittsburgh in Washington bosta peto tekmo odigrala v soboto, Edmonton in Aneheim pa že dan prej.



Izida:

Vzhod, 2. krog:

Pittsburgh Penguins - Washington Capitals 3:2

(Pittsburgh vodi s 3:1 v zmagah)



Zahod, 2.krog:

Edmonton Oilers - Anaheim Ducks 3:4 podaljšek

(izid v zmagah je izenačen na 2:2)