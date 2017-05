VIDEO: Rangers izenačili proti Ottawa Senators

Za razpoložene Newyorčane je tokrat Oscar Lindberg dosegel dva gola, uspešen je bil v 23. in 36. minuti. Nick Holden je parado golov odprl v 15. minuti, Chris Kreider je zadnjič gostujočega vratarja premagal v 51. minuti. Edini gol za Ottawo je v 54. minuti prispeval Kyle Turris. "Mislim, da je naš napad resnično opravil dobro delo, celotna ekipa je sodelovala pri zadetkih, imeli smo svoje priložnosti in smo jih dobro izkoristili," je po zmagi povedal strelec dveh golov za domače Lindberg. Z 22 obrambami je postregel vratar domačih Henrik Lundqvist, na drugi strani je moral Craig Anderson po 17 obrambah iz vrat, njegovo mesto je v zadnji tretjini prevzel Mike Condon in zabeležil devet obramb.





New York Rangers so izenačili serijo proti Ottawi. (Foto: Reuters)

"Dobra ekipa so. Prišli so na led in odigrali kot je treba. Navijači so jih podpirali in padli so v ritem. Nam na drugi strani ni uspevalo prav nič," je bil po tekmi razočaran Anderson. Branilec Ottawe Erik Karlsson je moral tekmo končati v drugi tretjini, saj ga je zaustavila poškodba, a bi naj to do sobote, ko je na sporedu peta tekma, že saniral.



Izid:

- VZHOD:

New York Rangers - Ottawa Senators 4:1

Ekipi sta izenačeni na 2:2 v zmagah.