VIDEO: St. Louis znižal prednost, Anaheim povedel

Anaheim prav tako kot Nashville le še zmaga loči od uvrstitve v finale na tem delu lige. V pravi maratonski tekmi, ki se je zaključila sredi dopoldneva po slovenskem času, je Edmonton slabe tri minute pred koncem še vodil s 3:1, gostitelji so uspeli izenačiti, nato pa so je ob koncu sedme minute drugega podaljška dvoboj odločil Corey Perry. Po prvi tretjini, v kateri ni bilo golov, so gostje povedli s 3:0. Mrežo gostiteljev je prvi načel Nemec Lweon Draisaitl (21. minuta), nato sta bila uspešna še Connor McDavid (23.) in Drake Caggiula (33.) Potem znova dolgo ni bilo golov, sledila pa je infarktna končnica, v kateri so za domače v treh minutah in sekundi izenačili Ryan Getzlaf (57.), Cam Fowler (58.) in Rickard Rackell (60.). Slednji je zadel 15 sekund pred koncem rednega dela. V prvem podaljšku ni bilo zadetkov, v drugem pa je zmagovalca odločil Perry (87.). St. Louis je na peti tekmi zmagal z 2:1 (0:0, 1:1, 1:0), vendar lahko kljub temu Nashville, tako kot Anaheim, v finale zahodnega dela pride že v noči na ponedeljek po slovenskem času.





St. Louis Blues le še zmaga loči do konferenčnega finala. (Foto: AP)

Dvoboj je odločil Jaden Schwartz že po 25 sekundah tretje tretjine. Pred tem sta bila uspešna Rus Dmitrij Jaškin (26.) za St. Louis in James Neal (34.) za Nashville. "Neverjetno. To, kar smo nocoj nameravali, smo tudi naredili ter smo zelo veseli. Sedaj nas čaka nekaj minut proslavljanja, nato pa moramo na dvoboju pozabiti in se usmeriti na naslednjega," je dejal Jaškin, ki je ne le dosegel svoj prvi gol v letošnji končnici, ampak tudi prvega po 3. decembru lani, kar je bil tudi njegov edini zadetek na 51 tekmah rednega dela, na katerih je igral. Tokrat je nadomestil Alexandra Steena, ki je bil sicer na ogrevanju, potem pa je izpadel iz ekipe.



Izida, konferenčni polfinale:

- zahod:

Anaheim Ducks - Edmonton Oilers 4:3 (po dveh podaljških)

(Anaheim vodi s 3:2 v zmagah);



St. Louis Blues - Nashville Predators 2:1

(Nashville vodi s 3:2 v zmagah);