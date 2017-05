VIDEO: Nashville v konferenčni finale, visoka zmaga Edmontona

Drugi polfinalni dvoboj zahoda med Edmontonom in Anaheimom bo odločen v sedmi tekmi, šesto so namreč dobili hokejisti Edmontona. Do izenačenja na 3:3 so prišli prepričljivo, saj so tekmece premagali kar s 7:1, kar tri gole in dve podaji je dosegel Nemec Leon Draisaitl. "Imamo fantastične občutke. To je bila izenačena serija, do konca negotove so bile vse tekme, potrebno jih je bilo odigrati šest," je bil po zgodovinskem uspehu Nashvilla zadovoljen češki branilec Roman Josi, ki je v drugi tretjini šeste tekme izničil vodstvo gostov po prvi, za katerega je bil zaslužen Paul Stastny. Josijevo delo sta nato dopolnila še Ryan Johansen in Calle Jarnkrok, Šved je v zadnjih trenutki zadel nebranjen gol. Tako se je prvič v seriji zgodilo, da ni zmagala ekipa, ki je dosegla prvi zadetek. "Danes je velik dan za mesto in klub, naredili smo velik korak naprej. A nočemo se zaustaviti na tem, naš cilj je osvojitev Stanleyevega pokala," pa je bil evforičen P. K. Subban, temnopolti branilec Nashvilla, ki je zabeležil deveto zaporedno domačo zmago v končnici.





Hokejisti Nashvilla so polfinalisti lige NHL. (Foto: AP)

Plenilci bodo morali na tekmece v konferenčnem finalu počakati do srede, ko bosta Anaheim in Edmonton odigrala sedmo tekmo. V šesti dvoma o zmagovalcu ni bilo. Draisaitl je že v prvih osmih minutah tekme dosegel dva gola, nato pa so domači v prvi tretjini še trikrat zatresli mrežo tekmecev, dvakrat je to uspelo Marku Letestu, tako da je bil zmagovalec praktično znan že po prvi tretjini. Letesto je dvem golom dodal še dve podaji, še točko več pa je zbral Draisaitl, ki je postal prvi igralec Edmontona po Billu Guerinu in 2000, ki mu je v končnici uspel "hat trick". "Potrebujemo igralca, ki nas potegne. To že celo sezono dela Leon, ko ga najbolj potrebuješ, je tu," je nemškega soigralca pohvalil izkušeni Milan Lucić.



Izidi, konferenčni polfinale:

- vzhod:

Nashville Predators - St. Louis Blues 3:1

(Nashville se je s skupnim izidom 4:2 uvrstil v konferenčni finale)



Edmonton Oilers - Anaheim Ducks 7:1

(izid v zmagah je izenačen na 3:3)