VIDEO: Kapetan Karlsson po desetih letih popeljal Ottawo v konferenčni finale

Za zgodnje vodstvo Ottawe na tekmi v gosteh sta poskrbela Mike Hoffman in Mark Stone, ki sta zadela v prvih 15 minutah tekme v Madison Square Gardnu. Mika Zibanejad je zabil v 14. minuti druge tretjine in domačim vrnil upanje, ki pa ga je z golom za vodstvo gostov s 3:1 dve minuti kasneje znova razblinil Erik Karlsson. Drugi gol za New York je prispeval Chris Kreider v prvi minuti zadnjega dela in znižal zaostanek na 2:3, a nato je domačim gorivo pošlo. V zadnjih sekundah tekme je Jean-Gabriel Pageau povišal na 4:2 za goste in Ottawa se je prvič po letu 2007 uvrstila v konferenčni finale.

Vratar senatorjev Craig Anderson je ubranil kar 37 strelov, njegov kolega v vratih rangerjev Henrik Lundqvist pa je svojo mrežo obvaroval 22-krat. Trener Ottawe Guy Boucher je dejal, da je ekipa vseskozi verjela v zmago, bila bolj odločna na ledu, potem ko ob prejšnjih obiskih v New Yorku temu ni bilo tako. "Sem smo se vrnili po dveh slabih tekmah. A igralci so se pobrali, bili močni duševno in fizično in v tokratni tekmi smo si preprosto bolj želeli zmage," je dejal Boucher. Ottawa Senators bodo v finalu konference igrali proti Pittsburgh Penguins ali Washington Capitals, ekipi pa sta izenačeni na 3:3 v zmagah, odločilna sedma tekma bo nocoj. Kapetan Erik Karlsson (desno) in soigralci so finalisti vhodne konference v ligi NHL. (Foto: AP)

Izid:

- VZHOD:

New York Rangers - Ottawa Senators 2:4

- Ottawa se je s 4:2 v zmagah uvrstila v finale vzhodne konference