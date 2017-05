VIDEO: Anaheim izločil Edmonton, Pittsburgh boljši od Washingtona

Pittsburgh Penguins so se uvrstili v konferenčni finale lige NHL. (Foto: AP)

Hokejisti iz Pittsburgha so na sedmi tekmi polfinala vzhodne konference izločili Washington Capitals. Pingvini so sedmo tekmo dobili z 2:0 ter s skupnim izidom 4:3 v zmagah napredovali v finale Vzhoda, v katerem se bodo pomerili z moštvom iz Ottawe, ki je s skupnim izidom 4:2 v zmagah izločilo ekipo New York Rangers.



Znana sta tudi oba predstavnika v konferenčnem finalu na Zahodu. V njem se bosta udarili ekipi Anaheim Ducks in Nashville Predators. Rački so ponoči na sedmi tekmi konferenčnega polfinala premagali Edmonton Oilers z 2:1 ter se v konferenčni finale uvrstili s skupnim izidom 4:3 v zmagah. Nashville, veliko presenečenje letošnje končnice, je pred tem izločil moštvo St. Louis Blues ter se z izidom 4:2 v zmagah prebil v svoj prvi konferenčni finale v zgodovini.



Izida, konferenčni polfinale:

- Vzhod:

Washington Capitals - Pittsburgh Penguins 0:2

(Pittsburgh je napredoval s skupnim izidom 4:3 v zmagah)



- Zahod:

Anaheim Ducks - Edmonton Oilers 2:1

(Anaheim je napredoval s skupnim izidom 4:3 v zmagah)