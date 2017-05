VIDEO: Le gol na tekmi med pingvini in senatorji, Kessel poravnal serijo

Phil Kessel je sedem minut pred koncem tekme sprožil močan strel mimo vratarja Ottawe Craiga Andersona in pred 18.600 gledalci v dvorani PGG Paints Arena poskrbel za zmago domačih. Ottawa je z 2:1 zmagala na uvodni tekmi v noči na nedeljo. Kessel je tokrat končal strelsko sušo treh tekem, v golu pingvinov pa se izkazal tudi vratar Marc-Andre Fleury, ki je za nedotaknjeno mrežo ubranil 23-krat. Na drugi strani je Anderson ubranil 28 strelov na vrata Ottawe, a je bil pri Kesselovemu poskusu nemočen. S predstavo domače ekipe je bil zadovoljen tudi trener pingvinov Mike Sullivan. "Kar mi je všeč pri tej ekipi, je to, da lahko zmagamo na različne načine. Imamo nadarjene igralce, ampak ne rabimo zmagati z izidom 7:6, povsem dovolj je z 1:0, tako kot smo nocoj. Najbolj pomembno je to, da ekipa ne premaga same sebe. Ostati moramo osredotočeni, na ledu pa vzamemo tisto, kar se nam ponudi," je dejal Sullivan. Navdušen je bil nad Kesselovo predstavo. "Predan je igri, to mi je zelo všeč. Vedno je takšen. Mislim, da vsi naši igralci v njem črpajo navdih. Je čustven, povsem osredotočen, res si vedno želi zmage. Če na ledu začuti, da ni pokrit, da ima priložnost za strel, bo to zaklical soigralcu in bil najverjetneje uspešen. Mislim, da s tem ni čisto nič narobe," je še dejal Sullivan.

Phil Kessel je poravnal izid med pingvini in senatorji. (Foto: AP)

A tekma ni bila povsem uspešna za pingvine, saj sta se že v prvi tretjini poškodovali desni krili ekipe Bryan Rust in Justin Schultz ter morala po trkih v nasprotne igralce predčasno z ledene ploskve. Zaenkrat še ni znano, kdaj se bosta lahko igralca vrnila na led, tretja tekma bo v noči na četrtek v Ottawi.



Izid:

- vzhod, konferenčni finale:

Pittsburgh Penguins - Ottawa Senators 1:0

- ekipi sta izenačeni na 1:1 v zmagah.