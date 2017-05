VIDEO: Ottawa 'razbila' Pittsburgh na tretji tekmi konferenčnega finala

Ottawa je povedla v zmagah v konferenčnem finalu proti Pittsburghu. (Foto: AP)

Ottawa sicer slovi po tesnih zmagah z zgolj golom ali dvema, tokrat pa je zaigrala pomladno in si priborila visoko zmago. Potem ko se je ponedeljkova tekma zanje končala slabo, s porazom, saj ekipa v 19 minutah ni zmogla niti strela na gol, je tokrat Ottawa zaigrala povsem prerojeno. Med strelce so se vpisali Mike Hoffman, Marc Methot, Derick Brassard, Zack Smith in Kyle Turris, medtem ko je edini gol za pingvine, ki branijo Stanleyjev pokal, prispeval Sidney Crosby. Olajševalna okoliščina za Pittsburgh je dolg seznam poškodovanih igralcev, vseeno pa si je ekipa z zaostankom 0:5 po le dveh tretjinah privoščila preveč ležerno igro. Senatorji so izdatno pritisnili tudi na vratarja pingvinov Marca-Andrea Fleurija, ki je po 13 minutah iz devetih strelov prejel že štiri gole. Fleuryja je nato v vratih zamenjal Matt Murray, ki je zbral 19 obramb. Craig Anderson je za senatorje ubranila 25 strelov. Trener Pittsburgha Mike Sullivan je po tekmi dejal, da so jih zmage stale številne napake. "Ko pak pade na ledeno ploskev, moramo biti bolj zbrani. Od prvega trenutka moramo spremljati igro. Preprosto moramo igrati boljše. Težko je zmagati, ko že tako zgodaj v tekmi prejmeš veliko zadetkov. Ekipa preprosto ni imela možnosti. Sicer sami nismo zamujali priložnosti. Nismo. Ampak preprosto niso šle v gol," je dejal Sullivan.

Četrta tekma bo na sporedu v noči na soboto, ko bo Pittsburgh znova gostoval v Ottawi.



Izid, finale zahodne konference:

Ottawa Senators - Pittsburgh Penguins 5:1

- Ottawa Senators vodijo z 2:1 v zmagah.