VIDEO: Ottawa izsilila odločilno sedmo tekmo v Pittsburghu

Hokejisti Ottawa Senators so v finalu vzhodne konference lige NHL izsilili odločilno, sedmo tekmo proti aktualnim prvakom, ekipi Pittsburgh Penguins. V domači dvorani so na šesti tekmi zmagali z 2:1 in v boju na štiri zmage razmerje moči izenačili na 3:3. Junak večera je bil Mike Hoffman, ki je v zadnji tretjini zadel za zmago. Vratar senatorjev Craig Anderson je bil v izvrstni formi, ubranil je kar 45 strelov, prvi gol za gostitelje je dosegel Bobby Ryan z igralcem več. Za pingvine je gol dosegel Rus Jevgenij Malkin, ki je soigralce povedel v vodstvo, a to je bil edini gol Pittsburgha. Vratar Matt Murray je ubranil 28 strelov.

Na šesti tekmi je Pittsburgh zmagal kar s 7:0, sedma tekma, ki bo odločila o udeležencu velikega finala prvenstva NHL, bo na sporedu v četrtek v Pittsburghu.

Izid:

Ottawa Senators - Pittsburgh Penguins 2:1

(izid v zmagah je izenačen na 3:3)