VIDEO: Pol ducata ploščkov v mreži podrlo vse upe o presenečenju predatorjev v Pittsburghu

V boju za naslov prvaka lige NHL je v prednosti znova Pittsburgh. Pingvini, ki imajo prednost domačega ledu v finalni seriji, so dobili prvi dve tekmi, Nashville pa naslednji dve pred svojimi navijači. Na peti tekmi so znova v Pittsburghu slavili gostitelji in to zelo prepričljivo (6:0). Že v drugi minuti je zadel Justin Schultz, nato pa sta se med strelce v prvi tretjini vpisala še Bryan Rust (7.) in Jevgenij Malkin (20.) in trener Nashvilla Peter Laviolette je po prvih 20 minutah v golu zamenjal junaka četrte tekme, finskega vratarja Pekko Rinneja.

A to predatorjem ni pomagalo, v drugi tretjini so gostitelji znova naredili delni izid 3:0 in tekma je bila odločena. Gole so dosegli še Connor Sheary (22.), Phil Kessel (29.) in Ron Hainsey (37.), kapetan Sidney Crosby je prispeval tri podaje. Vratar Matt Murray je ubranil vseh 24 strelov na svoj gol, Rinne je ubranil le šest od devetih strelov, njegova zamenjava Juuse Saros pa je ubranil 12 strelov.

Šesta tekma bo na sporedu v noči na ponedeljek v Nashvillu, kjer so gostitelji v končnici izgubili le eno tekmo, zmagali pa na devetih. Pittsburgh lahko z zmago osvoji naslov prvaka drugič zapored,

Finale lige NHL:

Pittsburgh Penguins - Nashville Predators 6:0 (3:0, 3:0, 0:0)

- Pittsburgh vodi v skupnih zmagah s 3:2.