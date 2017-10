VIDEO: Vitezi iz Las Vegasa zmagovito začeli svojo pot v ligi NHL

Hokejisti moštva Vegas Golden Knights so uspešno začeli z nastopi v ligi NHL. Moštvo se je ligi pridružilo letos in prvo uradno tekmo v klubski zgodovini so odigrali v Dallasu. Najbolj zaslužna za zmago z 1:2 sta bila nekdanji vratar šampionov iz Pittsburgha Marc Andre Fleury, ki je ustavil 45 strelov in dvakratni strelec James Neal, nekdanji hokejist Nashvilla. Ekipa iz Las Vegasa je prva po Ottawi leta 1992, ki je dobila otvoritveno tekmo v ligi NHL. Prvi gol na tekmi je padel v 38. minuti, ko je za domače, ob moštveni premoči na ledu, zadel Tyler Seguin. A to je bil prvi in tudi zadnji zadetek domače ekipe. V zadnji tretjini je udaril James Neal z dvema goloma, s prvim v 51. minuti, nato pa je bil uspešen še nekaj manj kot tri minute pred koncem.

Tekma se je začela s spominom na vseh 58 žrtev grozljivega strelskega napada, ki je pretresel Združene države Amerike in svet. Igralci obeh moštev so se postavili v dve vrsti pred igranjem državne himne. Na ekranu se je ob tem prikazal napis Viva Las Vegas, uradni napovedovalec pa je prebral, da Dallas stoji z Vegasom in tistimi, ki jih je prizadela grozljiva tragedija.

"Glede na to, da smo novinci, imamo presenetljivo veliko novih navijačev, tudi v znak podpore po dogodkih, ki so se zgodili v našem mestu," je dejal Neal, z dvojčkom golov junak tekme v Dallasu, ki se lahko le srečnemu naključju zahvali, da ni bil med udeleženci strelskega masakra v središču mesta zabave. Neal je povedal, da je imel že kupljene vstopnice za koncert country glasbe na prostem, a se je odločil, da ne bo šel zaradi jutranjega treninga naslednji dan.

Marc Andre Fleury je ubranil 45 strelov in dobil le en gol. (Foto: AP)

"Vesel sem, da so naši navijači tukaj in da smo jim lahko pričarali nasmeh na ustnice, ko smo igrali za naše mesto. Upam, da bodo imeli še nekaj razlogov za veselje v tej sezoni," je še dejal Neal.

Pred letošnjo širitvijo z Vegasom je bila zadnja širitev lige NHL leta 2000, ko sta se ligi NHL pridružili ekipi Minnesota Wild in Columbus Blue Jackets. A je Vegas prvo novo moštvo v zadnjih 25 letih, ki je kot novinec v elitni druščini v ligi NHL debitiralo z zmago. Takšen podvig je pred Vegasom uspel takrat novincem Ottawa Senators, ki so debitirali 8. oktobra 1992 z zmago s 5:3 proti Montrealu.

Tudi hokejisti Columbus Blue Jackets so sezono odprli z zmago. Za začetek je padla ekipa New York Islanders, kateri so nasuli pet zadetkov, kar pri treh zadetkih je bil podajalec Rus Artemi Panarin, ki se je poleti pridružil modrim jopičem iz Chicago Blackhawks. Sicer je zadelo pet različnih hokejistov, Sonny Milano in Pierre-Luc Dubois sta vpisala svoja prvenca v ligi NHL.

Prvo zmago v sezoni je vpisalo tudi moštvo Tampa Bay Lightning, ki je s 5:3 premagalo Florida Panthers. Po poškodbi desnega kolena in operaciji, zaradi raztrganega meniskusa je v minuli sezoni izpustil 65 tekem, se je uspešno vrnil Steven Stamkos, ki je bil podajalec pri tretjem golu Tampe.

James Neal (v sredini) je dosegel dva gola. (Foto: AP)

Izidi:

Columbus Blue Jackets - New York Islanders 5:0

Dallas Stars - Vegas Golden Knights 1:2

Tampa Bay Lightning - Florida Panthers 5:3