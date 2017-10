VIDEO: St. Louis zabeležil tretjo zaporedno zmago

St. Louis Blues so zmagali tretjič zapored. (Foto: AP)

Gostje so bili blizu zmagi že v rednem delu, ko je v drugem delu Vladimir Tarasenko dvakrat zatresel mrežo New Yorka, a sta Andrew Ladd v 54. in Anders Lee, ki je zadel minuto pred koncem, gostiteljem zagotovila podaljšek, ki pa ni prinesel zmagovalca. Pri izvajanju kazenskih strelov sta za St. Louis zadela Braydon Schenn in še tretjič v istem večeru Tarasenko. Toronto je doma šele po podaljšku s 4:3 ugnal Chicago. Odločilni gol je dosegel Auston Matthews, pred tem pa je bilo v dvorani zelo napeto, saj so Kanadčani doma lovili zaostanek 0:2 in 1:3. Anže Kopitar z Los Angelesom je bil prost, naslednji obračun pa ga čaka v sredo, ko bo v Kaliforniji gostoval kanadski Calgary. Ta je potrdil dobro formo in ponoči v Anaheimu slavil z 2:0. Najvišjo zmago je dosegel New Jersey, ki je v gosteh s 6:2 odpravil Buffalo. Pri zmagovalcih sta po dva gola in podajo dosegla Marcus Johansson in Jesper Bratt, pri domačih je bil obakrat natančen Evander Kane. Colorado je s 4:0 slavil v Bostonu, dvakrat je zadel Nail Jakupov. V kanadskem obračunu pa so se hokejisti Winnipega veselili zmage s 5:2 v Edmontonu. Nikolaj Ehlers je dosegel zadnje tri gole za Winnipeg, pred tem pa tudi podajo, in bil s tem ključni igralec tekme. Domače zmage se je v podaljšku veselila tudi Tampa, ki je s 4:2 odpravila Washington. Odločilen je bil gol Braydena Pointa.



Izidi:

Anaheim Ducks - Calgary Flames 0:2

Boston Bruins - Colorado Avalanche 0:4

New York Islanders - St. Louis Blues 2:3 (kazenski streli)

Toronto Maple Leafs - Chicago Blackhawks 4:3 (podaljšek)

Tampa Bay Lightning - Washington Capitals 4:3 (podaljšek)

Edmonton Oilers - Winnipeg Jets 2:5

Buffalo Sabres - New Jersey Devils 2:6