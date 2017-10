VIDEO: Kopitar dobil novega soigralca, McDavid navdušil s potezo v Chicagu

Za napredno uporabo našega novega predvajalnika priporočamo Adobe Flash Player 9, ki omogoča celozaslonski ogled in najboljšo kvaliteto videa.Priporočamo najnovejšo različico Adobe Flash Player verzije 9, ki si ga lahko brezplačno naložite tukaj

V Madison Square Gardnu je mestni derbi pripadel gostom, Islanders so po izvajanju kazenskih strelov premagali Rangers s 4:3. Odločilni gol je dosegel John Tavares, vratar Jaroslav Halak pa je ubranil 38 strelov. Za NY Rangers je bil to peti zaporedni poraz, vratar Henrik Lundqvist je ubranil 35 strelov.

Edmonton je po podaljšku zmagal v Chicagu (1:2), Patrick Kane je sicer povedel gostitelj v vodstvo, nato je izenačil Patrick Maroon po sijajnem prodoru in podaji Connorja McDavida. Slednji je podal tudi za zmagoviti gol ob igralcu več le 16 sekund pred koncem podaljška, uspešen je bil Mark Letestu.

Hokejisti Tampa Bay Lightning so v vknjižili novo zmago, s katero so se povzpeli na vrh lestvice lige. Na gostovanju v Ohiu pri Columbus Blue Jackets so slavili z 2:0. Oba zadetka za goste je dosegel 19-letni novinec v ligi NHL, branilec Mihail Sergačev, vratar Andrej Vasilevskij pa je s 43 obrambami še petič v karieri ohranil svojo mrežo nedotaknjeno. Obakrat je bil podajalec Nikita Kučerov, ki je svoj točkovni zbir povišal že na 14.

Kopitar dobil novega soigralca

Anže Kopitar je pri Los Angeles Kings dobil novega soigralca. Kralji so namreč po poškodbi enega od ključnih članov moštva Jeffa Carterja, ki je na tekmi proti Montrealu utrpel ureznino po nogi, podpisali enoletno pogodbo s 34-letnim veteranom Brooksom Laichem. Carter se je poškodoval na sredini tekmi proti Montreal Canadiens, ki so jo kralji dobili s 5:1. Čeprav se je sprva zdelo, da ne gre za nič hujšega, se je izkazalo, da je Carter utrpel ureznino in ima poškodovano tetivo v gležnju. Nesrečni hokejist je v četrtek že prestal operacijo, a za zdaj še ni znano, koliko časa bo odsoten z ledenih ploskev, poroča Los Angeles Times.

Carter je bil minulo sezono z 32 goli prvi strelec kraljev. Namesto njega je Los Angeles podpisal pogodbo z Laichem, ki je v NHL odigral že 12 sezon, v Los Angelesu pa bo zaslužil 650.000 dolarjev. Na 764 tekmah rednega dela NHL je za Washington, Toronto in Ottawo dosegel 134 golov in 331 točk.

Izidi:

Boston Bruins - Vancouver Canucks 6:3

New York Rangers - New York Islanders 3:4 (kazenski streli)

Philadelphia Flyers - Nashville Predators 0:1

Columbus Blue Jackets - Tampa Bay Lightning 0:2

Ottawa Senators - New Jersey Devils 4:5 (podaljšek)

Chicago Blackhawks - Edmonton Oilers 1:2 (podaljšek)

Colorado Avalanche - St. Louis Blues 3:4

Calgary Flames - Carolina Hurricanes 1:2

Arizona Coyotes - Dallas Stars 4:5