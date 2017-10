VIDEO: Wheeler zagotovil zmago Winnipegu, Ovečkin odločil v podaljšku v Detroitu

Detroit Red Wings so morali po podaljšku priznati premoč Washington Capitals s 3:4, najvišjo zmago pa so vknjižili pri Anaheim Ducks, ki so bili s 6:2 boljši od Montreal Canadiens. Rus Aleks Ovečkin se v dresu Washingtona sprva ni izkazal, saj so branilci Detroita njegovo podajo v rednem delu prestregli in takoj zatem zadeli. A se je Ovečkin le oddolžil, saj je zadel v drugi minuti podaljška ob igralcu več na ledu in gostom zagotovil zmago.

"V drugi tretjini sem imel nekaj priložnosti, a sem vedno znova zgrešil, poleg tega je vratar nekajkrat dobro posredoval. Sem bil pa zelo vesel gola v podaljšku. Imeli smo priložnosti za zadetek, a jih najprej nismo znali izkoristiti," je po tekmi dejal Ovečkin. Za Detroit se je z dvema goloma v zadnji tretjini izkazal Tomas Tatar; v prvi ni bilo zadetkov, v drugi je za Detroit zadel Darren Helm. Gole za Washington so v rednem delu prispevali Andre Burakovsky, Jay Beagle in T.J. Oshie.

V preostalih tekmah so Buffalo Sabres z 2:4 klonili proti Vancouver Canucks, Winnipeg Jets so s 4:3 ugnali Minnesota Wild, dva gola je dosegel Finec Patrik Laine, odločilnega pa Blake Wheeler dobrih sedem minut pred koncem tekme. New Jersey Devils so z 0:3 izgubili proti San Jose Sharks, gole so dosegli Melker Karlsson, Joe Pavelski in Joonas Donskoi. Moštvo Florida Panthers je izgubila Pittsburgh Penguins s 3:4, Conor Sheary je bil strelec odločilnega gola.

Los Angeles Kings Anžeta Kopitarja bodo igrali nocoj, naslednja tekma jih čaka v Columbusu, kjer se bodo pomerili z domačimi Blue Jackets.

Patrik Laine (Foto: AP)

Izidi:

Buffalo Sabres - Vancouver Canucks 2:4

Detroit Red Wings - Washington Capitals 3:4 (podaljšek)

Winnipeg Jets - Minnesota Wild 4:3

New Jersey Devils - San Jose Sharks 0:3

Florida Panthers - Pittsburgh Penguins 3:4

Anaheim Ducks - Montreal Canadiens 6:2