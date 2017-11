VIDEO: Nashville na kalifornijski turneji premagal Anaheim, na vrsti je Kopitarjev Los Angeles

Edmonton Oilers so na domačem ledu s 6:3 ugnali New Jersey Devils, gole so za naftarje dosegli Drake Caggiula, Ryan Strome, Oscar Klefbom, Milan Lučić, Leon Draisaitl in Ryan Nugent-Hopkins, Connor McDavid pa je prispeval tri podaje. Za vrage so bili uspešni Taylor Hall, Jesper Bratt in Brian Gibbons.

Predators so na gostovanju v Kaliforniji v ponovitvi lanskega finala zahodne konference s 5:3 premagali Anaheim Ducks. Gole za Nashville so dosegli kapetan Roman Josi, P.K. Subban, Scott Hartnell, Matt Irwin in Viktor Arvidsson, za domače pa Antoine Vermette, Hampus Lindholm in Jakob Silfverberg.

Los Angeles Kings Anžeta Kopitarja bodo naslednjič na led stopili že danes ponoči po srednjeevropskem času, ko v Staples Center prihajajo prav hokejisti Nashvilla.

Izida:

Edmonton Oilers - New Jersey Devils 6:3

Anaheim Ducks - Nashville Predators 3:5