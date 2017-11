VIDEO: Ottawa tudi v drugo v Stockholmu premagala Colorado

Hokejisti Ottawa Senators in Colorado Avalanche so se v okviru promocije lige NHL v Stockholmu srečali drugič zapored. Prvo tekmo je odločil podaljšek, v katerem so bili spretnejši hokejisti Ottawe, ki so z golom Marka Stona domov odnesli zmago s 4:3. Na sinočnji tekmi podaljška ni bilo, zmage pa so se z enakim izidom 4:3 veselili hokejisti iz Kanade. Ottawa je po zaslugi Mika Hoffmana (dosegel je dva gola, tudi odločilnega) zmagala, gola sta dosegla še Mark Stone in Johnny Oduya. Za Colorado so bili uspešni Alexander Kerfoot, Sven Andrighetto in Blake Comeau.

To je prvič po letu 2011, da so tekme rednega dela sezone NHL v Evropi. Gledalci so večinoma navijali kar za obe ekipi, saj sta v obeh kapetana švedska hokejista. Kapetan Colorado Avalanche je Gabriel Landeskog, kapetan Ottawa Senators pa Erik Karlsson, ki je na tekmi zbral dve podaji, kar pomeni, da je kapetan senatorjev skupno to sezono zbral že 17 točk na 11 tekmah.

Ekipa Nashville Predators je po kazenski strelih premagala Pittsburgh Penguins s 5:4. To je bila ponovitev finala prejšnje sezone, ko je s 4:2 v dvobojih slavil Pittsburgh in drugič v nizu osvojil naslov prvaka najmočnejše hokejske lige na svetu. Odločilni kazenski strel je za domačo ekipo zadel Filip Forsberg, v tem delu igre je bil spreten tudi Kevin Fiala, medtem ko je domači vratar Pekka Rinne pri kazenskih strelih gol dovolil le kapetanu Pittsburgha, Sidneyju Crosbyju. Ob svojem prvencu v dresu Nashvilla se je izkazal tudi Kyle Turris z golom in podajo. Plenilci so dobili še četrto zaporedno tekmo po zmagah na gostovanjih pri Anaheimu, Los Angelesu in Columbusu, medtem pa je Pittsburgh izgubil štiri od zadnjih petih tekem.

Los Angeles Kings Anžeta Kopitarja bodo naslednjo tekmo igrali v nedeljo, ko bodo v domači dvorani Staples Center gostili kalifornijske tekmece San Jose Sharks. Slednji so tokrat s 5:0 premagali Vancouver Canucks, potem ko je blestel vratar San Joseja Aaron Dell, ki je zaustavil kar 41 strelov in dosegel svoj drugi shutout v karieri. Logan Couture in Chris Tierney sta vsak dosegla po dva gola, z zadetkom in podajo pa se je za še peto zmago morskih psov na zadnjih šestih tekmah izkazal tudi Tomaš Hertl.

Izidi

Ottawa Senators - Colorado Avalanche 4:3

New York Rangers - Edmonton Oilers 4:2

Montreal Canadiens - Buffalo Sabres 2:1 (po podaljšku)

New Jersey Devils - Florida Panthers 2:1

Detroit Red Wings - Columbus Blue Jackets 1:2 (po kazenski strelih)

Philadelphia Flyers - Minnesota Wild 0:1

Carolina Hurricanes - Chicago Blackhawks 3:4 (po podaljšku)

Boston Bruins - Toronto Maple Leafs 1:4

St. Louis Blues - New York Islanders 2:5

Nashville Predators - Pittsburgh Penguins 5:4 (po kazenski strelih)

Arizona Coyotes - Winnipeg Jets 1:4

San Jose Sharks - Vancouver Canucks 5:0