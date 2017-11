VIDEO: Crosby prvake popeljal do zmage v podaljšku

Sydney Crosby (Foto: AP)

Jake Guentzel je 64 sekund pred koncem s svojim drugim zadetkom večera zadel za podaljšek, kapetan Sydney Crosby pa je po 1:48 dodatne igre odločil tekmo v prid domače ekipe. Tako Guentzel kot Crosby sta tekmo končala s po tremi točkami, pingvini pa so zdaj zmagali še drugič zapored, potem ko so nanizali tri zaporedne poraze. "V več pogledih je bila to naša najboljša predstava to sezono," je po tekmi dejal trener dvakratnih zaporednih branilcev naslova, Mike Sullivan. Vodilna ekipa metropolitanske skupine New Jersey Devils je doma z 2:3 klonila proti Florida Panthers, a zadržala prvo mesto. Vratar panterjev Roberto Luongo se je pridružil ekskluzivnemu klubu in postal šele drugi vratar v NHL, ki je z dvema različnima ekipama v prvenstvu dosegel vsaj 200 zmag. Tokrat je zbral 23 obramb in osvojil svojo 200. zmago kot panter. Že prej ima 252 zmag z Vancouvrom. Doslej je takšen dosežek uspel le še Patricku Royu, ki je zbral 289 zmag z Montrealom in 262 zmag s Coloradom.

Montreal Canadiens so na domačem ledu z 1:3 izgubili proti Columbus Blue Jackets, kar dve ekipi pa sta dosegli po sedem golov. Winnipeg Jets so s 7:2 premagali Minnesota Wild, Chicago Blackhawks pa so s 7:3 nadigrali Anaheim Ducks.

Izidi:

New Jersey Devils - Florida Panthers 2:3

Pittsburgh Penguins - Philadelphia Flyers 5:4 podaljšek

Montreal Canadiens - Columbus Blue Jackets 1:3

Winnipeg Jets - Minnesota Wild 7:2

Chicago Blackhawks - Anaheim Ducks 7:3