VIDEO: Tampa Bay za 18. zmago boljši še od San Joseja

Tyler Johnson je oba gola prispeval v zadnji tretjini in tako prekinil sušo brez gola, ki je trajala kar 15 tekem. "Tako to v hokeju gre. Včasih imaš priložnosti, a plošček nikakor noče v gol, včasih pa dosežeš tak 'posarski' gol in vesel sem, da se mi je danes znova posrečilo," je po tekmi menil Johnson. Nikita Kučerov, ki na zadnjih šestih tekmah ni zadel, je prav tako dosegel dva gola, za Tampo, ki je pred tem izgubila štiri tekme od šestih, pa je zadel še Cory Conacher. Vratar Andrej Vasilevskij je ubranil 25 strelov. Zadetka za San Jose sta prispevala Barclay Goodrow in Justin Braun, Martin Jones pa je ob vrnitvi na led po dveh tekmah premora zaradi poškodbe zbral kar 38 obramb. Kar pet golov je bilo doseženih v zadnji tretjini. Najvišjo zmago sinočnjega večera so vknjižili pri Montreal Canadiens, ki so s kar 10:1 premagali Detroit Red Wings.





Minnesota Wild so proti St. Louis Blues slavili po podaljšku. (Foto: AP)

Največ zadetkov, kar 12, pa je padlo na tekmi med Calgary Flames in Edmonton Oilers, slednji so v gosteh slavili s 7:5. Dve tekmi sta se končali po podaljšku, na obeh sta zmagali domači ekipi. Minnesota Wild so bili od St. Louis Blues boljši z 2:1, Carolina Hurricanes pa s 3:2 od Florida Panthers. Nashville Predators so po kazenskih strelih ugnali Anaheim Ducks s 3:2, z enakim izidom, prav tako po kazenskih strelih, pa so Dallas Stars premagali Chicago Blackhawks. Arizona Coyotes so s 5:0 odpihnili New Jersey Devils, Pittsburgh Penguins so bili s 5:1 boljši od Buffalo Sabres, Tampa Bay Lightning pa so San Jose Sharks ugnali s 5:2. Washington Capitals so Columbus Blue Jackets premagali s 4:3, Vancouver Canucks Toronto Maple Leafs z 2:1, Philadelphia Flyers pa so proti Boston Bruins klonili z 0:3.

Izidi:

Philadelphia Flyers - Boston Bruins 0:3

Montreal Canadiens - Detroit Red Wings 10:1

Pittsburgh Penguins - Buffalo Sabres 5:1

Vancouver Canucks - Toronto Maple Leafs 2:1

Nashville Predators - Anaheim Ducks 3:2 (kazenski streli)

Dallas Stars - Chicago Blackhawks 3:2 (kazenski streli)

Minnesota Wild - St. Louis Blues 2:1 (podaljšek)

Tampa Bay Lightning - San Jose Sharks 5:2

Washington Capitals - Columbus Blue Jackets 4:3

Carolina Hurricanes - Florida Panthers 3:2 (podaljšek)

Arizona Coyotes - New Jersey Devils 5:0

Calgary Flames - Edmonton Oilers 5:7