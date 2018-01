VIDEO: Winnipeg slavil po kazenskih strelih in prekinil zmagovalni niz Calgaryja

Calgary Flames so morali z 1:2 priznati premoč Winnipeg Jets, ki so prekinili niz sedmih zaporednih zmag. Kazenska strela sta zadela Bryan Little in Blake Wheeler, v rednem delu sta gola dosegla Mathieu Perreault za Jets, TJ Brodie je bil uspešen za domače. Minnesota Wild so v rednem delu s 5:2 premagali Tampa Bay Lightning. Philadelphia je doma premagala New Jersey Devils, Travis Konecny, Ivan Provorov in Valtteri Filppula so dosegli gole za zmago.

Edmonton Oilers so vknjižili tretjo zaporedno zmago, ko so doma s 5:2 premagali Vancouver Canucks. Pittsburgh Penguins so pri San Jose Sharks izgubili z 1:2. Conor Sheary je branilcem naslova v četrti minuti zagotovil vodstvo, a sta Timo Meier z golom v 18. in Tomaš Hertl z zadetkom v 42. minuti preobrnila izid.

St. Louis Blues so doma z 2:5 presenetljivo morali priznati premoč Arizona Coyotes. Slednja ekipa z zgolj 11 zmagami iz 48 tekem ostaja najslabša ekipa lige. New York Islanders so v gosteh premagali Chicago Blackhawks s 7:3 in s tem zmanjšali zaostanek za mestom, ki na vzhodu vodi v končnico. Z dvema goloma se je za štirikratne zmagovalce Stanleyjevega pokala izkazal Anthony Beauvillier.

Anžeta Kopitarja in kralje naslednja tekma čaka v noči na ponedeljek, ko bodo v dvorani Staples Center gostili New York Rangers.

Winnipeg je slavil v Calgaryju. (Foto: AP)

Izidi:

Buffalo Sabres - Dallas Stars 1:7

Colorado Avalanche - New York Rangers 3:1

Montreal Canadiens - Boston Bruins 1:4

Detroit Red Wings - Carolina Hurricanes 1:3

Nashville Predators - Florida Panthers 4:3

Chicago Blackhawks - New York Islanders 3:7

Edmonton Oilers - Vancouver Canucks 5:2

Philadelphia Flyers - New Jersey Devils 3:1

Calgary Flames - Winnipeg Jets 1:2 (kazenski streli)

Ottawa Senators - Toronto Maple Leafs 3:4

St. Louis Blues - Arizona Coyotes 2:5

San Jose Sharks - Pittsburgh Penguins 2:1

Minnesota Wild - Tampa Bay Lightning 5:2