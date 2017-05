VIDEO: Anaheim z golom v podaljšku izenačil konferenčni finale

Anaheim je izenačil serijo finala zahodne konference na 2:2. (Foto: AP)

Gosti so vodili z 2:0, potem ko sta zadela Rickard Rackell (12.) in Nick Ritchie (31.), a se domačini niso predali in so v končnici zadnje tretjini izid izenačili. Najprej je zadel P.K. Subban v 54. minuti, 35 sekund pred koncem rednega dela pa je izenačil Filip Forsberg. V podaljšku se je odvijal ogorčen boj, gostitelje pa je v črno zavil Perry.

Peta tekma bo v noči na nedeljo v Anaheimu, ekipi pa igrata na štiri zmage.



Izid, zahodna konferenca, finale:

Nashville Predators - Anaheim Ducks 2:3 - podaljšek (izid v zmagah je izenačen 2:2)