VIDEO: Arizona slavila v gosteh in prekinila zmagoviti niz Toronta

Kojoti so zaustavili zmagoviti niz javorjevih listov, ki so po šestih zaporednih zmagah doživeli prvi poraz. Vratar Toronta Antti Raanta je za zmago zbral 26 obramb. Med strelce za kojote, ki so prvič to sezono zmagali na treh tekmah zapored, so se vpisali Brendan Perlini, Oliver Ekman-Larsson, Max Domi in Tobias Rieder.

Od šestih odigranih tekmah se je domače zmage veselil le Nashville, ki je ukanil Winnipeg s 5:3, na drugih tekmah pa so smetano pobrale gostujoče zasedbe. V derbiju zahodne konference je trenutno tretjeuvrščeni Nashville premagal drugouvrščeni Winnipeg. Gostitelji, ki so na zadnjih osmih tekmah dosegli že sedmo zmago, so v svoji dvorani Bridgestone pokazali zelo kolektivno predstavo. Kevin Fiala, Ryan Johansen in Kyle Turris so dosegli po gol in podajo, med strelce sta se vpisala tudi Mattias Ekholm in Nick Bonino, medtem ko so Viktor Arvidsson, P.K. Subban in Roman Josi prispevali po dve asistenci. Za goste je dva gola dosegel Mathieu Perreault, enega pa Tyler Myers.

Kalifornijski obračun med Anaheimom in San Josejem je epilog doživel šele v deveti seriji kazenskih strelov, gol odrešitve pa je v "hokejski loteriji" za zasedbo iz predmestja Los Angelesa zabil Antoine Vermette. Za zmagovito zasedbo sta v rednem delu zadela Corey Perry in Rickard Rakell, vratar Reto Berra je ubranil 40 strelov, za gostitelje pa je oba gola dosegel Joonas Donskoi.

Calgary je v zadnjem obdobju v sijajni formi, na zadnjih devetih tekmah je dosegel že sedmo zmago, zadnjo v ameriški prestolnici, kjer je slavil s 4:1. V dobri formi je Johnny Gaudreau, ki je na zadnjih desetih tekmah vselej dosegel zadetek in podajo, poleg njega pa so v Capital One Areni zadeli še Sean Monahan, Mikael Backlund in Mark Giordano. Za osmoljence je edini gol dosegel Lars Eller.

New Jersey je slavil v St. Paulu, 52 sekund pred koncem podaljška pa je zmagoviti gol dosegel John Moore. Buffalo je v rezultatski krizi, saj je izgubil že šesto tekmo v nizu, tokrat je bil od njega boljši Columbus.

Los Angeles Kings, ki so tokrat počivali, in Anžeta Kopitarja naslednja tekma čaka v sredo, ko bodo v Staples Centru gostili Winnipeg.

Nashville je premagal Winnipeg. (Foto: AP)

Izidi:

Buffalo Sabres - Columbus Blue Jackets 2:3

Toronto Maple Leafs - Arizona Coyotes 1:4

Washington Capitals - Calgary Flames 1:4

Nashvile Predators - Winnipeg Jets 5:3

Minnesota Wild - New Jersey Devils 3:4 (podaljšek)

San Jose Sharks - Anaheim Ducks 2:3 (kazenski streli)