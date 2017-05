VIDEO: Branilci naslova na pragu finala

Branilci naslova v hokejski ligi NHL Pittsburgh Penguins so le še zmago oddaljeni od uvrstitve v finale. V tretji tekmi konferenčnega finala na vzhodu so premagali Ottawo kar s 7:0 in povedli v seriji na štiri zmage s 3:2. Zmagovalec tega dvoboja se bo v finalu srečal z boljšim iz serije Anaheim - Nashville, kjer slednji vodi s 3:2.