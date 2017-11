VIDEO: Carolina in Rangers do zmag po kazenskih strelih, Boston klonil v domači dvorani

Carolina Hurricanes so domačem ledu zmagali šele po kazenskih strelih. (Foto: AP)

Na vseh treh obračunih so imele domače ekipe precejšnje težave. Tako v Carolini kot v New Yorku redni del in podaljšek nista prinesla zmagovalca. V PNC Areni v Raleighu v Severni Karolini je bilo po rednem delu 3:3. Za domače so zadeli Josh Jooris, Victor Rask in Justin Williams, za goste pa Viktor Arvidsson, Mattias Ekholm in Craig Smith. Loterijo kazenskih strelov so dobili domači hokejisti, zadela sta Sebastian Aho in Teuvo Teravainen, pri gostih pa je Kyle Turris zgrešil, poskus Filipa Forsberga pa je ubranil vratar Caroline Scott Darling. Tudi v Madison Square Gardnu so ljubitelji hokeja po koncu rednega dela (3:3) ostali v dvorani. Zmagovalca pa je dal šele sedmi krog kazenskih strelov, ko je Henrik Lundqvist ubranil poskus Bena Huttona, Jimmy Vesey pa je ukanil čuvaja mreže Vancouvra Jacoba Markströma. Vesey je bil tudi tisti hokejist domače zasedbe, ki je izsilil podaljšek. Hokejisti Boston Bruins niso bili kos Edmonton Oilers, ki so v dvorani TD Garden zagospodarili v zadnji tretjini. Po 40 minutah obračuna je bil izid 2:2, potem ko sta za kosmatince zadela David Pastrnak in David Krejči, za naftarje pa Patrick Maroon in Adam Larsson. V zadnji tretjini je vratar Edmontona Cam Talbot zaustavil vseh 14 strelov Bostončanov na svoja vrata. Domači pa so le našli vrzeli v obrambi Bostona. Ryan Strome je s pomočjo Leona Draisaitla ukanil vratarja Bostona Tuukko Raska, Draisaitl pa je 51 sekund pred koncem s strelom v nebranjena vrata dokončal delo.

Moštvo Los Angeles Kings, za katerega igra slovenski zvezdnik Anže Kopitar, v tem tednu čakajo štiri zaporedna gostovanja. Prvo v noči na sredo z začetkom ob 1.30 uri po srednjeevropskem času pri Detroit Red Wings. Nato pa sledijo še gostovanja pri Washingtonu, St. Louisu in Chicagu.



Izidi:

Carolina Hurricanes - Nashville Predators 4:3 (kazenski streli)

Boston Bruins - Edmonton Oilers 2:4

New York Rangers - Vancouver Canucks 4:3 (kazenski streli)