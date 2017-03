VIDEO: Chicago ugnal Minnesoto, kanadski obračun Montrealu

New York Rangers je bil v gosteh s 4:1 boljši od Detroit Red Wings, na domačem ledu pa sta do prepričljivih zmag prišla Anaheim Ducks, ki je s 5:2 ugnal do zdaj najbolj uspešno ekipo letošnje lige NHL Washington Capitals, San Jose Sharks pa je s 5:1 premagal Dallas Stars. V noči na ponedeljek je bilo še najbolj razburljivo v Chicagu, kjer Patrick Kane in Artemi Panarin že po 5. minutah igre domačo ekipo popeljala do vodstva z 2:0. Erik Staal je do konca uvodne tretjine goste vrnil v igro, v drugi tretjini pa je za Chicago v polno zadel Trevor van Riemsdyk. Takoj na začetku zadnje tretjini je Mikael Granlund znižal izid na 2:3, hokejisti Minnesote, sicer vodilne ekipe zahodne skupine, so močno pritiskali proti vratom Coreyja Crawforda, ki si je z 42 obrambami prislužil naziv igralca tekme, zmago Chicaga, ki je zdaj le točko za Minnesoto pa je v 54. minuti potrdil Marian Hossa. Milan Lucic je v peti minuti druge tretjine dosegel prvi zadetek na tekmi v kanadskem obračunu, nato pa sta mreži do 54. minuti ostali nedotaknjeni.





Veselje hokejistov Chicago Blackhawks. (Foto: Reuters)

V zadnjih šestih minutah pa so domačini doživeli pravi mrk v režijo gostov iz Montreala. Zanje sta bila usodna predvsem Paul Byron in Max Pacioretty, ki sta po dvakrat premagala Cama Talbota. V manjši krizi, ki pa zanje ni usodna, so hokejisti Washingtona, saj so v Anaheimu izgubili še četrtič zaporedoma. Navkljub temu imajo še vedno najboljši izkupiček v ligi NHL. V Anaheimu je bil zanje usoden predvsem Corey Perry, ki je v prvi polovici druge tretjine dvakrat zaporedoma premagal Bradena Holtbyja, nato pa je 28 sekund po drugem zadetku Perryja v polno zadel še Rickard Rakell. New York Rangers je imel lahko delo na gostovanju v Detroitu, kjer se je z dvema goloma izkazal Ryan McDonagh, do najvišje zmage v noči na ponedeljek pa je prišel San Jose, za katerega je prav tako dva gola dosegel Joe Pavelski.



Edini Slovenec v ligi NHL Anže Kopitar bo v noči na torek z Los Angeles Kings igral pomembno tekmo v St. Louisu, ki ima v boju za osmo mesto tri točke več.



Izidi:

Edmonton Oilers - Montreal Canadiens 1:4

Detroit Red Wings - New York Rangers 1:4

Anaheim Ducks - Washington Capitals 5:2

San Jose Sharks - Dallas Stars 5:1

Chicago Blackhawks - Minnesota Wild 4:2