VIDEO: Cleveland in Golden State tretjič zaporedoma za krono v ligi NBA

LeBron James (Foto: AP)

Zvezdnik Clevelanda LeBron James poudarja, da bo vnovično snidenje z Warriors eden največjih izzivov v njegovi karieri. "Zelo težko bo. Tekmec bo zahteval vse od naših igralcev in kluba. Tako po fizični, kot po psihični plati," pravi James, ki bo že sedmo sezono zaporedoma igral veliki finale v najmočnejši ligi na svetu. A s tem dosežkom James nikakor ni osamljen. Absolutni rekorder je center Boston Celtics Bill Russell, ki je med leti 1957 in 1966 v finalu zaigral kar desetkrat. Novost je le dejstvo, da sta tekmeca v finalu tretjič zaporedoma ista, kar potrjuje prevlado teh dveh klubov v ligi. Kako dominantna sta Cleveland in Golden State pa potrjuje tudi dejstvo, da so bojevniki v play offu do finala prišli brez poraza, kar je nov rekord lige, ob tem pa so tekmece v povprečju premagovali za 16,3 točke. Cleveland pa je na 13 tekmah izgubil enkrat. Favorit ostaja Golden State, ki je dobil zadnjih 27 od 28 tekem, a je bil absolutni favorit tudi lani, dobro začel finale, Cleveland pa je nato zaostanek 1:3 v zmagah spremenil v minimalno zmago ter Stephenu Curryju in druščini pokvaril izjemno uspešno leto. Cleveland je prvič v zgodovini kluba, torej vse od leta 1964, ko se je klub imenoval Cleveland Browns, osvojil naslov in tudi letos je cilj enak. Golden State pa na vsak način želi revanšo za lanski nepričakovani poraz. "Za sabo imamo neverjeten play off, a stvar moramo še dokončati," pravi trener Warriors Steve Kerr. Ta ima po vnovični operaciji še vedno težave z bolečinami v hrbtu in manjkal bo tudi na prvi finalni tekmi. "Poravnati moramo račune," pa pravi lastnik ekipe iz Oaklanda Joe Lacob, ki s tem dodatno dviguje napetost. Ta je že lani naredil vse, da se ne ponovi finale 2016 in poleti v klub pripeljal Kevina Duranta, igralca, ki lahko v odločilnih trenutkih sam odloči tekmo. Ob njem in Curryju sta v klubu še dva All Star zvezdnika Draymond Green in Klay Thompson. Kot pravi Durant, je ekipa v odločilni fazi lige tudi vse bolj enotna, s čimer se strinja tudi Green in dodaja: "Še vedno pa je nekaj detajlov, ki jih moramo popraviti."

Golden State Warriorsi napovedujejo maščevanje ... (Foto: AP)

Golden State je bil spet najboljša ekipa rednega dela lige. Cleveland je bil na vzhodu "le" drugi. Analitiki pričakujejo, da ima Cleveland možnost le ob izjemnem igranju 32-letnega Jamesa, ki je v zgodovinski statistiki lige letos po številu doseženih točk v play offu prehitel legendarnega Michaela Jordana.