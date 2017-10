VIDEO: Columbus in St. Louis brez milosti do gostov

St. Louis Blues so rezultatsko zaostajali, a na koncu visoko slavili. (Foto: AP)

Columbus je dobro izkoristil premor treh dni brez tekem in v domači dvorani prikazal vrhunsko drugo tretjino, ko je dosegel kar tri gole in se veselil visoke zmage nad Buffalom s 5:1. Seth Jones se je izkazal z golom in podajo, v golu pa je Serge Bobrovsky ustavil 34 strelov od 35. Parado golov je sicer v prvi tretjini začel Oliver Bjorkstrand. Nato sta v drugi poleg Jonesa zadela še Nick Foligno in Matt Calvert, edini gol za goste pa je dobri dve minuti pred koncem tekme prispeval Seth Griffith. Izid tekme je 40 sekund pred koncem postavil Josh Anderson. Columbus bo v noči na soboto gostil Winnipeg, Buffalo pa v noči na nedeljo San Jose. Visoko zmago so vknjižili tudi pri St. Louisu, ki je bil s 5:2 boljši od Calgaryja. Čeprav je Calgary preko Mikaela Backlunda povedel že v četrti minuti, je Alexander Steen ob koncu prve tretjine izenačil. Nato sta v drugi tretjini Jaden Schwartz in Alex Pietrangelo ob igralcu več na ledu povišala že na 3:1, ob koncu tega dela je Backlund znižal zaostanek gostov na 2:3. V zadnji tretjini so domači dosegli še dva gola, uspešna sta bila Paul Stasny in Joel Edmundson.



Izida:

Columbus Blue Jackets - Buffalo Sabres 5:1

St. Louis Blues - Calgary Flames 5:2