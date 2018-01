VIDEO: Črni niz kraljev se nadaljuje, pomagala ni niti Kopitarjeva podaja

Vsi trije goli so padli v zadnji tretjini. Anaheim je povedel v 43. minuti, zadel je Adam Henrique. Alex Iafallo je s pomočjo Kopitarjeve podaje po dobrih dveh minutah tekme poskrbel za izenačenje. Končni izid je postavil Ryan Kessler v 53. minuti. Slovenski hokejski zvezdnik Anže Kopitar je bil podajalec pri edinem zadetku kraljev, gol je dosegel novinec Alex Iafallo. Za kralje je to najdaljši črni niz v sezoni. Kopitarja in Los Angeles naslednja tekma čaka v noči na ponedeljek, ko bodo v dvorani Staples Center gostili New York Rangers.

Kralje pesti precejšnja neučinkovitost pred golom, saj so pri vsakem od zadnjih treh porazov zabili le po en gol. Anaheim je dobil tudi strelski obračun v Honda Centru, saj so proti vratom Jonathana Quicka sprožili 31 strelov, medtem ko so kralji vpisali 24 strelov.

Kopitar je v tej sezoni odigral že 46 tekem ter je najučinkovitejši igralec kalifornijske zasedbe s 47 točkami, 18 goli in 29 asistencami. Po številu točk je na 16. mestu med vsemi hokejisti lige NHL. Na vrhu razpredelnice je igralec vodilne Tampe Nikita Kučerov z 61 točkami (27 golov, 34 podaj). Kopitarja in Los Angeles naslednja tekma čaka v noči na ponedeljek, ko bodo v dvorani Staples Center gostili New York Rangers.

Anže Kopitar (Foto: AP)

Los Angeles ostaja na četrtem mestu tihomorske divizije pri 53 točkah in 24 zmagah v tej sezoni. Enako število točk ima Anaheim, a dve zmagi manj. V skupini vodi novinec v ligi NHL Golden Knights iz Las Vegasa (64 točk), ki je izgubil po podaljšku v gosteh pri Florida Panthers (4:3).

Ponoči po slovenskem času je poraz doživela tudi vodilna ekipa metropolitanske skupine Washington Capitals, ki je z 2:3 na domačem ledu klonila proti Montreal Canadiens. Za Kanadčane je Max Pacioretty zabil dva gola, točko pa si je prislužil tudi kot podajalec pri zadetku Paula Byrona.

Izidi:

Anaheim Ducks - Los Angeles Kings 2:1

Washington Capitals - Montreal Canadiens 2:3

Florida Panthers - Vegas Golden Knights 4:3 (podaljšek)