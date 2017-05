VIDEO: Crosby se je vrnil, ruska naveza Kuznjecov-Ovečkin pa je poskrbela za zmago Washingtona

Sidney Crosby (prispeval je podajo) je bil po tekmi premora zaradi pretresa možganov znova v kadru Pittsburgha, ki je odigral tekmo v Washingtonu. Pingvinom je dobro kazalo, vodili so, gola sta dosegla Carl Hagelin in Phil Kessel, a so gostitelji preobrnili izid. Vratarja Marca Andrea Fleuryja, ki je ubranil 28 strelov, so premagali Andre Burakovsky in Nicklas Backstrom ter Rusa Jevgenij Kuznjecov in Aleks Ovečkin, ki sta zadela v razmaku 27 sekundi zadnje tretjine. Hokejisti iz ameriške prestolnice so tri gole nanizali v zadnjem delu igre. Šesta tekma je na programu v noči na torek po slovenskem času v Pittsburghu.

"Vedel sem, dan nam mora prej ali slej steči. Dovolj naj je bilo besedičenja in smo želeli na ledu dokazati, da smo zelo dobra ekipa. Tako nam je uspelo priti najmanj do šeste tekme in prepričan sem, da se tu ne bomo ustavili," je dejal vratar zmagovalcev Braden Holtby, ki je zbralo 20 obramb.

Kyle Turris je šest minut in pol po začetku podaljška odločil tekmo v Ottawi in na šesti tekmi, ki bo v noči na sredo v New Yorku, lahko ekipa iz Kanade že pride do napredovanja v naslednji krog končnice. V rednem delu so zadeli Mark Stone, Mike Hoffman, Tom Pyatt in Derrick Brassard, vratarja Ottawe Craiga Andersona, ki je zbral 29 obramb, pa so premagali Jesper Fast, Nick Holden, Ryan McDonagh in Jimmy Vesey. Na drugi strani je Henriq Lundqvist vpisal 32 obramb. Igralci New Yorka so minuto in pol pred koncem rednega dela še vodili s 4:3, nato pa je njihov nekdanji soigralec Brassard izid izenačil.

Izida, konferenčni polfinale:

- vzhod:

Ottawa Senators - New York Rangers 5:4 (po podaljšku)

(Ottawa vodi s 3:2 v zmagah)



Washington Capitals - Pittsburgh Penguins 4:2

(Pittsburgh vodi z 3:2 v zmagah)