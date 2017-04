VIDEO: Crosbyjeva dva gola odločila zmagovalca v Ovečkinovi 'hiši'

Prvaki hokejske lige NHL Pittsburgh Penguins uspešno nadaljujejo nastope v končnici prvenstva. Čeprav ima v polfinalu vzhoda prednost domačega igrišča ekipa Washington Capitals, so jim pingvini že takoj na prvi tekmi odvzeli to prednost. Pittsburgh je slavil zmago s 3:2, dva gola je dosegel prvi zvezdnik moštva Sidney Crosby in to v razmaku pičlih 52 sekund, odločilni gol pa je dosegel Nick Bonino sedem minut in 24 sekund pred koncem tekme. Za gostitelje sta gola dosegla Aleksander Ovečkin in Jevgenij Kuznjecov. V strelih je bilo 35:21 za Washington.

V Ottawi je bil junak branilec Erik Karlsson, ki je gol za zmago dosegel štiri minute in11 sekund pred koncem tekme. Otawa je zmagala z 2:1 in povedla z 1:0 v zmagah v seriji. Moštva igrajo na štiri zmage. Prvi gol je za gostitelje dosegel Ryan Dzingel, izenačil je Ryan McDonagh. V strelih je bilo 43:32 za Ottawo.

Izidi:

- končnica, 2. krog:

- vzhod:

Washington Capitals - Pittsburgh Penguins 2:3

- Pittsburgh v zmagah vodi z 1:0;



Ottawa Senators - New York Rangers 2:1

- New York v zmagah vodi z 1:0;