VIDEO: Edmonton in Nashville že na uvodni tekmi serije zmagala v gosteh

Junak večera v St. Louisu je postal Vernon Fiddler, ki je zadel odločilni gol za zmago dobrih pet minut pred koncem tekme, izkazal pa se je še P.K. Subban, ki je z golom in dvema podajama pomagal Nashvillu do uvodne zmage v drugem krogu končnice NHL. Plenilci so sicer v drugi tretjini zaradi grde poškodbe izgubili Kevina Fialo in zapravili vodstvo s 3:1, a na koncu je Fiddlerju le uspelo spraviti plošček za hrbet Jaka Allena v zadnji tretjini. "Res so dobro zaigrali. Prišli so na 2:3, nato pa izenačili na 3:3 in stavba se je zamajala. A treba je pohvaliti vse naše fante. Strnili smo vrste, se vrnili v igro in našli način, kako osvojiti točki," je po tekmi dejal 36-letni Fiddler.

Za Nashville sta zadela še Colin Wilson in Filip Forsberg, vratar Pekka Rinne pa je zbral 27 obramb. Za gostitelje so bili uspešni Colton Parayko, Jaden Schwartz in Vladimir Sobotka, Allen pa je tekmo končal z 28 obrambami. Druga tekma dvoboja bo na sporedu v petek.

V Kaliforniji so boje začeli naftarji, ki so v zadnjih minutah ohranili treznejše glave. Branilec Adam Larsson je dosegel dvoj drugi gol večera 4:40 minute pred koncem, naftarji pa so sprva zapravili dva zadetka prednosti, preden so premagali racmane s 5:3. Mark Letestu je dosegel dva gola z igralcem več, vratar Cam Talbot pa je k zmagi Edmontona prispeval 33 obramb. Druga tekma bo v petek v Anaheimu.

Izidi, končnica:

- zahod:

Anaheim Ducks - Edmonton Oilers 3:5

- Edmonton vodi v zmagah z 1:0;



St. Louis Blues - Nashville Predators 3:4

- Nashville vodi v zmagah z 1:0;