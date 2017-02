VIDEO: Granlund po 12 sekundah podaljška zapečatil usodo Kopitarjevih kraljev

Ekipa Los Angeles Kings je izgubilo po podaljšku s 4:5 proti Minnesoti Wild. Slovenec v dresu Los Angelesa Anže Kopitar je poskusil s strelom na gol, a ni bil uspešen, odigral je slabih 19 minut. Za Los Angeles so se med strelce vpisali Nick Shore, Tanner Pearson, Jake Muzzin in Marian Gaborik. Zmagoviti gol je za Minnesoto v podaljšku dosegel Mikael Granlund že po pičlih 12 sekundah. Za kralje je branil Jonathan Quick, ki je ubranil 25 od 30 strelov (85,7 odstotka ubranjenih strelov). V strelih je bilo 35:30 za gostitelje.

"Vsi vemo, da smo lahko dobri, da nam lahko uspe, prav tako pa ni nobena tragedija, če kdaj izgubimo. Vsekakor želimo na tekmah voditi, čeprav se vedno ne izteče po naših željah," je po tekmi dejal Granlund, potem ko je Minnesota vso tekmo zaostajala za Los Angelesom. Na 3:3 je izenačil Ryan White, na 4:4 pa Jason Zucker. Prva zadetka v rednem delu sta za gostitelje prispevala Nino Niederreiter in Jordan Schroeder.

Trener kraljev Darryl Sutter se ni zatekel k menjavi vratarja in je led prepustil Quicku, čeprav je v zadnjem času tudi Ben Bishop branil dobro. Minnesota je v zadnjih sedmih tekmah proti Los Angelesu zmagala petkrat in dvakrat izgubila. Kralji bodo drevi gostovali pri Calgaryju, nato pa se vračajo v Staples Center, kjer bodo v noči na četrtek gostili Toronto. Minnesota drevi gostuje pri Winnipegu.

Na sporedu sta bili še dve tekmi, zgolj ena se je končala v rednem delu. Tampa Bay Lightning so visoko, s kar 5:1 ugnali Ottawa Senators. New Jersey Devils in Montreal Canadiens so se razšli po podaljšku, v katerem so s 4:3 zmago slavili gostje iz Montreala. Gol je z igralcem več dosegel Alex Galčenjuk.

Izidi:

New Jersey Devils - Montreal Canadiens 3:4 (podaljšek)

Minnesota Wild - Los Angeles Kings 5:4 (podaljšek)

Tampa Bay Lightning - Ottawa Senators 5:1