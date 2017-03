VIDEO: Iginla junak zmage kraljev po podaljšku

Gostitelji so dvakrat lovili zaostanek. Nashville je v 17. minuti prvega dela v vodstvo popeljal Calle Jarnkrok, Jarome Iginla je izid izenačil v 26. minuti, kar je bil njegov prvi gol v dresu kraljev. V 42. minuti je Nasville spet vodil po golu Kevina Fiale, domačim pa je podaljšek v 51. minuti ob številčni prednosti na ledu zagotovil Marian Gaborik. Tekmo je nato z drugim golom na tekmi odločil Iginla. To je bila zanj šele tretja tekma v dresu kraljev, sicer pa je 39-letni veteran odigral že več kot 1500 tekem v ligi NHL, pred tem je igral za Colorado. Anže Kopitar je odigral 22 minut in 41 sekund, dvakrat ustrelil na gol, a ostal brez točk v strelski statistiki. V strelih je bilo 34:23 za kralje, v dobri formi je bil vratar Jonathan Quick (ubranil je 91,3 odstotka strelov).

Los Angeles je trenutno v zahodni konferenci na devetem mestu, mesto in točko za St. Louisom in končnico. Po prostem dnevu bodo kralji nadaljevali serijo domačih tekem, a jih čaka izredno zahteven tekmec - vodilna ekipa lige Washington.

Jarome Iginla (Foto: AP)

Izidi:

Los Angeles Kings - Nashville Predators 3:2 (podaljšek)

Carolina Hurricanes - New York Rangers 4:3

Toronto Maple Leafs - Philadelphia Flyers 4:2

Tampa Bay Lightning - Minnesota Wild 4:1

Chicago Blackhawks - Anaheim Ducks 0:1

Arizona Coyotes - Ottawa Senators 2:3 (podaljšek)

Calgary Flames - Montreal Canadiens 5:0

Colorado Avalanche - New Jersey Devils 3:2

Vancouver Canucks - New York Islanders 3:4 (podaljšek)

San Jose Sharks - Washington Capitals 4:2