VIDEO: Torpedo je dovolj velik za dva risa: Muršak pravi, da bodo Jegliča Rusi postavili v vrsto

"Upam, da sem se odločil za pravo spremembo. Želel sem si spremembe, čeprav sem si po eni strani želel tudi ostati v Moskvi," je ob sklenitvi novega sodelovanja v videu Hokejske zveze Slovenije (HZS) dejal novi igralec Torpeda in dosedanji član CSKA Jan Muršak, ki pravi, da ga je Moskva nekoliko razvadila, a je prepričan, da se bo tudi v novi sredini dobro znašel: "A verjamem, da je tudi Nižnji Novgorod lepo mesto. Tam celotno mesto živi za hokej, kar bo zanimiva izkušnja."

Muršak je tudi malce v šali podražil bodočega soigralca: "Katera koli ekipa v Rusiji je dovolj velika za dva risa. Dobro se razumeva, včasih je malo tečen, malo je otročji, ampak sem se ga navadil, verjamem pa, da ga bodo Rusi postavili v vrsto in mu povedali, kaj lahko in kaj ne."

"Nikoli ne veš, kako bo v novem klubu. A mislim, da je to dobro za naprej in da bo šla kariera naprej. Veliko fantov je igralo v Rusiji in so mi povedali, da je živeti v Rusiji povsem drugače kot tam samo igrati tekme. To bo sprememba in izziv," pa je dejal novinec v Rusiji Žiga Jeglič, dosedanji član bratislavskega Slovana, ki je pogodbo sicer sklenil že pred časom, a so morali z objavo počakati do 1. maja.

Slovenska izbrana vrsta pa končuje zadnjo etapo priprav v ruskem Sankt Peterburgu. Dopoldne so imeli risi še zadnji trening na ledu, potem pa se bodo vrnili domov, kamor bodo prispeli v poznih nočnih urah. V sredo je trenerski štab reprezentantom namenil prost dan, že v četrtek pa bodo z brniškega letališča odpotovali v francosko glavno mesto na prizorišče svetovnega prvenstva elitne skupine.

Slovenska reprezentanca bo tako ob začetka uradnih priprav na svetovno prvenstvo elitne divizije imela za seboj 35 dni na ledu. V tem sklopu je odigrala šest prijateljskih tekem, na katerih je dosegla štiri zmage, en poraz v rednem delu srečanja in en poraz po kazenskih strelih. Skupaj je zabila 20 golov, prejela pa 15.