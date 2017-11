VIDEO: Kapetan Olimpije Groznik zmagovito obeležil jubilejno 900. člansko tekmo

Hokejisti SŽ Olimpije so na tekmi mednarodne Alpske lige po kazenskih strelih premagali Sterzing s 4:3 in s tem še dodatno razveselili Boštjana Groznika. Kapetan zmajev je namreč odigral jubilejno 900. tekmo v članski konkurenci, ob tem pa dobil priložnostni darili vodstva kluba in navijačev.