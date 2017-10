VIDEO: Katastrofa Pittsburgha v Winnipegu, Wheeler popravil Kovaljčukov rekord

Zmagovalci Stanleyjevega pokala 2016 in 2017 so ne le doživeli drugi poraz v nizu, ampak so v komaj začeti sezoni drugič klonili z 1:7. Prvič se jim je tak visok poraz primeril 21. oktobra v dvoboju s Tampa Bay Lightning. Hokejisti Winnipega so s 5:0 vodili že po prvi tretjini, v kateri je trikrat zadel Blake Wheeler. To mu je uspelo v razmaku štirih minut in 20 sekund, kar je rekord v zgodovini franšize iz Winnipega in Atlante. Prejšnji rekorder je bil Rus Ilja Kovalčuk, ki je "hat-trick" za Atlanto Thrashers zmogel v razmaku šestih minut in 51 sekund druge tretjine 15. februarja za zmago z 8:4 proti Anaheim Ducks.

"Zelo dobro se počutim, taka zmaga je res nekaj posebnega. Igrali smo hitro, prihajali do številnih priložnosti, zadevali gole, na začetku kot po tekočem traku. Res izjemna predstava, najpomembneje pa je, da zbiramo točke za lestvico lige," je dejal Wheeler. Za Kanadčane so bili uspešni še Brendan Lemieux (sin nekdanjega NHL igralca Clauda) za svoj prvi gol v NHL, Andrew Copp, Joel Armia in Mark Scheifele, Connor Hellebuyck pa je zbral 31 obramb. Premagal ga je le Rus Jevgenij Malkin, vratar Matt Murray pa je moral po plošček v mrežo štirikrat po vsega devetih strelih gostiteljev in ga je nato zamenjal Casey Desmith, ki je ob svojem prvencu v NHL zabeležil 12 obramb.

Calgary Flames so premagali Washington Capitals z 2:1. Za Calgary je odločilni zadetek dosegel Sean Monahan v 50. minuti, podal mu je Johnny Gaudreau, ki je bil asistent tudi pri prvem golu Micheala Ferlanda, vratar Mike Smith pa je imel 30 uspešnih posredovanj.

Igralci Anaheim Ducks so v gosteh po kazenskih strelih s 4:3 ugnali Carolino Hurricanes. Vratar Ryan Miller se je v svojem prvem nastopu za Anaheim izkazal s 34 ubranjenimi streli igralcem Caroline. Devetkrat je uspešno posredoval v podaljšku. Dvoboj je nato odločil Corey Perry z edinim golom v kazenskih strelih. Ducks so sicer dobro odprli tekmo in po prvem delu vodili z 2:0, vendar so jih domači nato ujeli.

Hokejisti Winnipeg Jets so se veselili visoke zmage. (Foto: AP)

Izidi:

Carolina Hurricanes - Anaheim Ducks 3:4 (po kazenskih strelih)

Winnipeg Jets - Pittsburgh Penguins 7:1

Calgary Flames - Washington Capitals 2:1