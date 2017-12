VIDEO: Vitezi v četrti minuti podaljška zapečatili usodo kraljev

Junak večera je bil David Perron, ki je zadel po 3:30 minute podaljška. V rednem delu tekme sta za goste, letos novince v tekmovanju za Stanleyjev pokal, zadela Brendan Leipsic in Jonathan Marchessault, vratar Marc-Andre Fleury pa je zaustavil 26 strelov proti svojim vratom.

Pri kraljih sta gola v razprodani domači dvorani dosegla Drew Doughty in Marian Gaborik, Jonathan Quick pa je zbral 36 obramb. Kapetan kraljev Anže Kopitar je v slabih 25 minutah na ledu ostal brez točke, zbral je en strel proti vratom tekmecev. Premierna sezona v ligi NHL je za viteze iz kroga v krog boljša; zmagali so še šestič zapored, so najboljša ekipa zahoda, za nameček pa so dosegli še rekord prvenstva NHL, saj so kot prvi novinec v ligi dosegli vsaj točko na 11 zaporednih tekmah.Z zmago so tudi prednost v pacifiški skupini pred kralji povečali na tri točke.

"Ne oziramo se veliko na statistiko, ampak skušamo le igrati svojo igro," je po zmagi dejal Perron in dodal: "Ne gledamo na to, kdo nam stoji na drugi strani ledene ploskve. Danes smo uspešno odigrali za nas eno največjih tekem sezone, če se ozremo le na lestvico."

Zdaj kralje, ki so ta čas na tretjem mestu zahoda, čaka niz treh zaporednih tekem v gosteh, ki ga bodo začeli v soboto pri Vancouver Canucks.

Izidi:

Los Angeles Kings - Vegas Golden Knights 2:3 (podaljšek)

Washington Capitals - Boston Bruins 4:3 (kazenski streli)

Tampa Bay Lightning - Montreal Canadiens 3:1

Florida Panthers - Philadelphia Flyers 3:2

Arizona Coyotes - Toronto Maple Leafs 4:7

Vancouver Canucks - Chicago Blackhawks 5:2

San Jose Sharks - Calgary Flames 3:2 (kazenski streli)