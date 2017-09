VIDEO: Kopitar in soigralci 'preskočili' kitajski zid in spisali zgodovino

Liga NHL se je prvič predstavila tudi na Kitajskem, čast ambasadorjev pa so prevzeli hokejisti Los Angelesa in Vancouvra. Prva tekma je bila na sporedu v Šanghaju, druga bo v Pekingu. Najmočnejša hokejska liga po vsem svetu promovira hokej, to je bila tudi na posreden način promocija hokeja, saj bo Kitajska leta 2022 v Pekingu in okolici gostila zimske olimpijske igre. Takrat naj bi, kot obljubljajo, na OI znova zaigrali tudi hokejisti lige NHL, ki bodo morali naslednje ZOI prihodnje leto izpustiti.

Na tekmi se je zbralo 10.088 gledalcev, ki so videli zmago kraljev s 5:2. Dva gola je za kralje, ki jih vodi novi trener John Stevens, dosegel Tanner Pearson, po enega pa Jeff Carter, Adrian Kempe in Alec Martinez. vratar Jonathan Quick je ubranil 31 strelov. Drugo sezono je kapetan moštva Anže Kopitar, ki se ni vpisal med strelce, je pa imel čast začeti tekmo ob otvoritvenem buliju skupaj s kapetanom Vancouvra, Švedom Henrikom Sedinom. Za Vancouver sta gola dosegla Sven Baertschi in Markus Granlund. Kopitar je igral v prvem napadu skupaj z nekdanjim kapetanom moštva Dustinom Brownom in Johnnyjem Brodzinskim.