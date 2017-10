VIDEO: Kopitar je 'vroč', v Columbusu je dosegel zmagoviti gol, kralji pa meljejo tekmece

Kralji so na sedmih tekmah zabeležli šest zmag in doživeli le en poraz, po podaljšku, in so na začetku sezone izenačili klubski rekord iz sezone 1995/1996. Los Angeles je tokrat slavil v Columbusu s 6:4, Anže Kopitar pa je v statistiko vpisal tri točke za dva gola in podajo. Kapetan kraljev je na sedmih tekmah zbral že 11 točk (šest golov in pet podaj).

Kopitar je naprej dosegel gol za 1:1, nato je po izenačenem izidu (4:4) drugič premagal vratarja tekmecev dve minuti in 14 sekund pred koncem in odločil dvoboj. Podal mu je Dustin Brown, ki je nato minuto in 33 sekund pred koncem plošček poslal v prazno mrežo in postavil končni izidi. Gole za kralje so dosegli še Jake Muzzin, Trevor Lewis in Drew Doughty, Jonathan Quick je ubranil 32 strelov. Za gostitelje so zadeli Nick Foligno, Oliver Bjorkstrand, Matt Calvert in Sonny Milano, vratar Sergej Bobrovski je ubranil 26 strelov.

Kralji so tako na prvih sedmih tekmah vedno dosegli najmanj točko in po tem kriteriju izenačili klubski rekord iz sezone 1995/96. Los Angeles je trenutno na drugem mestu lige NHL (13 točk), dve točki več ima Tampa Bay, ki je tokrat kar s 7:1 premagala prvake iz Pittsburgha, Nikita Kučerov je dosegel dva gola in je že pri desetih golih v sezoni.

Izidi:

Columbus Blues Jackets - Los Angeles Kings 4:6

Las Vegas Golden Knights - St. Louis Blues 3:2 (podaljšek)

Calgary Flames - Minnesota Wild 2:4

Arizona Coyotes - Chicago Blackhawks 2:4

Dallas Stars - Carolina Hurricanes 4:3

Washington Capitals - Florida Panthers 1:4

Boston Bruins - Buffalo Sabres 4:5 (podaljšek)

Ottawa Senators - Toronto Maple Leafs 6:3

Tampa Bay Lightning - Pittsburgh Penguins 7:1

N.Y. Islanders - San Jose Sharks 5:3

Philadelphia Flyers - Edmonton Oilers 2:1

N.Y. Rangers - Nashville Predators 4:2