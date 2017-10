VIDEO: Kopitar nadaljuje strelski niz, kralji pa ostalih praznih rok proti Jagru in soigralcem

Gosti iz Calgaryja so v Staples Centru vodili že z 2:0, potem ko sta v prvi tretjini zadela Matthew Tkachuk in Michael Frolik, a so kralji v nadaljevanju zaigrali veliko bolj udarno in v drugi tretjini po golu Anžeta Kopitarja znižali na 1:2. V zadnji tretjini je z dvema zadetkoma - pri drugem golu mu je podal kapetan Kopitar - zablestel Dustin Brown, a so gosti prek Tkachuka izenačili na 3:3.

V sodnikovem podaljšku je že po dobri minuti igre za goste zadel Sean Monahan in kralje prvič v tej sezoni zavil v črno. Kralji so bili boljši v strelih (45:39), Kopitar je sprožil tri strele, na ledu pa je bil 22 minut in 39 sekund. V tej sezoni je na treh tekmah zbral že pet točk (3 gole, 2 podaji). Za plamene je prvič zaigral že kar legendarndi Čeh, 45-letni Jaromir Jagr. Los Angeles bo naslednjo tekmo igral v noči na nedeljo, ko bo gostil Buffalo.

Crosby s Pittsburghom slavil v Ovečkinovem Washingtonu

Na sporedu so bile še štiri tekme, najbolj zanimiva pa je bila v ameriški prestolnici med hokejisti iz Washingtona in Pittsburgha. Končne zmage so se veselili letošnji zmagovalci Stanleyjevega pokala, ki so vse tri gole dosegli z igralcem več na ledu. Za končno zmago s 3:2 so gole prispevali Kris Letang, Patric Hornqvist in Conor Sheary, za gostitelje sta zadela Christian Djoos in Aleks Ovečkin.

New Jersey je slavil v Torontu s 6:3, za zmagovito zasedbe pa sta po dvakrat zadela Miles Wood in Pavel Zacha. Colorado je na domačem ledu ukanil Boston s 6:3, za zmago je dva gola prispeval Sven Andrighetto. Anaheim je bil doma boljši od New York Islanders s 3:2.

Anže Kopitar (Foto: AP)

Izidi:

Toronto Maple Leafs - New Jersey Devils 3:6

Washington Capitals - Pittsburgh Penguins 2:3

Colorado Avalanche - Boston Bruins 6:3

Anaheim Ducks - New York Islanders 3:2

Los Angeles Kings - Calgary Flames 3:4 - podaljšek