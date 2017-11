VIDEO: Kopitar po novem peti najboljši strelec kraljev vseh časov, naslednja 'tarča'? Legendarni Gretzky

Anže Kopitar, ki v lanski sezoni prvič po letu 2007 ni bil najboljši strelec Los Angeles Kings, je letos znova v dobri strelski formi. (Foto: AP)

Ekipa Los Angeles Kings, ki je letošnjo sezono v ligi NHL začela v zastrašujoči formi, počasi izgublja stik z najboljšimi ekipami lige. V domačem Staples Centru so namreč izgubili še četrto zaporedno tekmo. Tokrat je bila boljša zasedba Bruinsov iz Bostona. To je bil za kralje osmi poraz na devetnajsti tekmi sezone. S 24 točkami tako trenutno zasedajo tretje mesto v zahodni konferenci. Čeprav je zasedba iz mesta angelov povsem izven forme, pa je še naprej izjemno 'vroč' kapetan Anže Kopitar. Najboljši slovenski hokejisti je namreč na tekmi z Bostonom podal za edini zadetek svojega moštva in tako vknjižil že 23. točko v sezoni. S tem izkupičkom (9 golov in 14 asistenc) je zelo visoko uvrščen tudi na lestvici najboljših strelec v letošnji sezoni. Tu namreč zaseda visoko osmo mesto.

Napreduje tudi na večni klubski lestvici

Anže sicer v ligi NHL nastopa od sezone 2006/07 in je od takrat zbral že 759 točk, kar ga na večni lestvici kraljev uvršča na peto mesto. Sedaj bo Hrušičan, sicer dvakratni zmagovalec Stanleyjevega pokala, poskušal uloviti četrto uvrščenega hokejista. To pa ni nihče drug kot legendarni Wayne Gretzky, ki je v osmih sezonah, ki jih je preživel v Los Angelesu, dosegel 918 točk. Kanadčan, ki je po mnenju večine najboljši hokejist vseh časov je sicer v ligi NHL v celotni karieri zbral 2857 točk, kar je absolutni rekord. Najboljši strelec kraljev vseh časov je sicer Marcel Dionne, ki je zbral 1307 točk. Glede na trenutno pogodbo, pa ima Kopitar dobre možnosti, da ta rekord podre. S kralji ima namreč podpisano eno najdonosnejših pogodb v Ligi NHL, v kateri jim je zvestobo obljubil vse do konca sezone 2023/24. Več kot dovolj časa, da sam zavzame vrh večne lestvica.