VIDEO: Kopitar z dvema podajama pomagal kraljem do zmage

Anže Kopitar (Foto: AP)

Prvi so sicer že v uvodni tretjini povedli gosti, ko je zadel Andrew Cogliano, kralji pa so vse štiri zadetke dosegli v zadnji četrtini. Poleg Kopitarja je dve podaji k zmagi prispeval še Tanner Pearson, po enkrat pa sta zadela Dustin Brown in Jeff Carter.



Kralje zdaj čaka tekma v gosteh; v ponedeljek se bodo pomerili z vodilno ekipo zahodne konference, Minnesota Wild.



Izidi:

Los Angeles Kings - Anaheim Ducks 4:1

New Jersey Devils - New York Rangers 3:4 (podaljšek)

Nashville Predators - Washington Capitals 5:2

Columbus Blue Jackets - New York Islanders 7:0

Toronto Maple Leafs - Montreal Canadiens 2:3 (podaljšek)

Pittsburgh Penguins - Philadelphia Flyers 4:2

Colorado Avalanche - Buffalo Sabres 5:3

Vancouver Canucks - San Jose Sharks 1:4