VIDEO: Kralji do tretje zmage v sezoni, Kopitar ostaja vroč, s podajo do šeste točke na četrti tekmi

Hokejisti Los Angelesa so v tekmi severnoameriške lige NHL premagali Buffalo Sabres s 4:2. Za kralje je eno podajo prispeval najboljši slovenski hokejist Anže Kopitar, za kalifornijsko ekipo so v polno zadeli Dustin Brown, Tyler Toffoli, Drew Doughty in Tanner Pearson. Los Angeles je dosegel tretjo zmago v sezoni in je na drugem mestu pacifiške skupine. Kopitar ima zdaj po tri podaje in zadetke. Naslednjo tekmo bodo kralji igrali že danes, ko bodo v Staples Centru gostili še New York Rangers.

Anže Kopitar je ob zmagi s 4:2 prispeval podajo. (Foto: AP)

Izidi:

Los Angeles Kings - Buffalo Sabres 4:2

(Anže Kopitar: 1 podaja v 21:12 minute za LA)

Montreal Canadiens - Toronto Maple Leafs 3:4 (podaljšek)

Tampa Bay Lightning - St. Louis Blues 2:1

New York Rangers - New Jersey Devils 2:3

Philadelphia Flyers - Washington Capitals 8:2

Pittsburgh Penguins - Florida Panthers 4:3

Winnipeg Jets - Carolina Hurricanes 2:1

Dallas Stars - Colorado Avalanche 3:1

Minnesota Wild - Columbus Blue Jackets 4:5 (podaljšek)

Chicago Blackhawks - Nashville Predators 2:1

Arizona Coyotes - Boston Bruins 2:6

Edmonton Oilers - Ottawa Senators 1:6

Vancouver Canucks - Calgary Flames 2:5

San Jose Sharks - New York Islanders 1:3