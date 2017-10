VIDEO: Kralji izgubili dvoboj najboljših moštev na zahodu, Kopitar vpisal novo točko

Slovenski as Anže Kopitar je bil podajalec Dustinu Brownu pri drugem zadetku Los Angelesa, ob power playu, za izid 2:3. Kar pet zadetkov na tekmi je padlo v drugi tretjini. Vladimir Tarasenko in Jaden Schwartz sta domačim zagotovila vodstvo 2:0 v 28. in 31. minuti. Kralji so v 34. minuti znižali na 1:2, pod gol se je podpisal Tanner Pearson. A so že tri minute kasneje domači povišali na 3:1, v polno je zadel Carl Gunnarsson. Končni izid 4:2 je postavil Vladimir Sobotka 65 sekund pred koncem tekme. Kralje naslednja tekma čas v noči na petek, ko bodo doma gostili Toronto.

Kralji z 19 točkami ostajajo na vrhu pacifiške skupine in so drugi v razvrstitvi zahodne konference. St. Louis, prvo moštvo centralne skupine, je z 21 točkami prevzel vodstvo na Zahodu.

Izidi:

New York Islanders - Vegas Golden Knights 6:3

Philadelphia Flyers - Arizona Coyotes 3:4 (podaljšek)

Columbus Blue Jackets - Boston Bruins 4:3 (kazenski streli)

Ottawa Senators - Montreal Canadiens 3:8

Florida Panthers - Tampa Bay Lightning 5:8

Vancouver Canucks - Dallas Stars 1:2 (podaljšek)

St. Louis Blues - Los Angeles Kings 4:2

San Jose Sharks - Toronto Maple Leafs 3:2