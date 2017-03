VIDEO: Kralji na domačem ledu izgubili pomembno tekmo v boju za končnico

Los Angeles Kings so izgubili pomembno tekmo v boju za končnico. Neposredni tekmec St. Louis Blues je zmagal v Staples Centru s 3:1, edini gol za kralje je dosegel Dustin Brown, ki je v zadnji tretjini znižal na 1:2. Strelci za Blues so bili David Perron, Magnus Paajarvi in Alexander Steen, slednji v prazno mrežo 6,5 sekunde pred koncem tekme.

St. Louis ima tako na mestih za končnico že pet točk prednosti pred kralji. Anže Kopitar je odigral dobrih 22 minut, enkrat streljal na gol, v statistiko vpisal še dva naleta in en blokiran strel. Kralji so bili sicer tako kot na večini tekem boljši v strelih (39:26), a so vseeno izgubili. V vratih Los Angelesa je Jonathan Quick ubranil 23 strelov (92 odstotna uspešnost), še uspešnejši je bil njegov tekmec Jake Allen z 38 obrambami

Izidi:

New York Rangers - Tampa Bay Lightning 2:3

New York Islanders - Carolina Hurricanes 4:8

Calgary Flames - Pittsburgh Penguins 4:3 (kazenski streli)

Arizona Coyotes - Colorado Avalanche 1:0

Philadelphia Flyers - Columbus Blue Jackets 3:5

Nashville Predators - Winnipeg Jets 5:4 (podaljšek)

Vancouver Canucks - Boston Bruins 3:6

Los Angeles Kings - St. Louis Blues 1:3