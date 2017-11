VIDEO: Kralji odvrgli novo petardo in zavzeli vrh zahoda, Kopitar s podajo do nove točke

Hokejisti Los Angeles Kings so v noči na petek v severnoameriški ligi NHL s 5:3 premagali Toronto Maple Leafs, slovenski zvezdnik v dres ekipe iz Kalifornije Anže Kopitar pa je ob tem prispeval eno podajo. Kralji so velik korak k zmagi v Staples Centru naredili že v prvi tretjini, ko so zadeli Michael Amadio, kar je bil njegov prvi gol v ligi NHL, Michael Cammalleri in Trevor Lewis. Tyler Toffoli je nato dokončno pokopal vse upe Toronta, prvič je zadel v 35., drugič pa v 37. minuti. Tanner Pearson je bo tem trikrat podal, vratar Jonathan Quick je k uspehu svoje ekipe prispeval 33 obramb. "Vedeli smo, da je Toronto dobra ekipa v napadu. Menim, da smo opravili dobro delo, toda lahko smo še boljši," je po tekmi razlagal Amadio, ki je priznal, da so ga ob prvencu v ligi NHL preplavila čustva. Za Toronto so zatem bili natančni Auston Matthews, Morgan Rielly in Connor Brown. LA Kings so zabeležili deseto zmago v sezoni, z 21 točkami so se na vrhu zahodne konference in tudi lige NHL izenačili s St. Louis Blues, ki pa ima na svojem računu tekmo več. Nocoj je St. Louis z 0:2 klonil proti Philadelphii.

Sicer pa sta v ligi NHL dve tekmi končali po podaljšku. Z 2:1 je po njem slavil New York Rangers proti Tampi, Calgary pa je z 2:1 ugnal Pittsburgh. Winnipeg je na krilih Marka Scheifela, ki je prispeval tri gole, s 5:2 premagal Dallas. Boston je bil z 2:1 boljši od Vegasa, Washington s 4:3 od New Yorka Islanders, Ottawa pa s 3:1 od Detroita. Columbus je s 7:3 nadigral Florido, Minnesota s 6:3 Montreal. Calgary je s 5:3 ugnal Carolino, Buffalo pa s 5:4 Arizono.

Anže Kopitar je v letošnji sezoni na 13-ih tekmah vknjižil že 15 točk. (Foto: AP)

Izidi:

Los Angeles Kings - Toronto Maple Leafs 5:3

(Anže Kopitar ena podaja v 20:25 minute za LA Kings)

Boston Bruins - Vegas Golden Knights 2:1

Washington Capitals - New York Islanders 4:3

Ottawa Senators - Detroit Red Wings 3:1

Tampa Bay Lightning - New York Rangers 1:2 (podaljšek)

Florida Panthers - Columbus Blue Jackets 3:7

St. Louis Blues - Philadelphia Flyers 0:2

Minnesota Wild - Montreal Canadiens 6:3

Winnipeg Jets - Dallas Stars 5:2

Colorado Avalanche - Carolina Hurricanes 5:3

Calgary Flames - Pittsburgh Penguins 2:1 (podaljšek)

Arizona Coyotes - Buffalo Sabres 4:5