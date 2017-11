VIDEO: Kopitar z golom, kralji so se namučili za zmago proti Anaheimu

V Los Angelesu je na kalifornijskem derbiju dolgo kazalo na zmago Anaheima. Gostje so povedli v 11. minuti z golom Nicka Ritchieja in dobro branili svoj gol vse do minute in pol pred koncem rednega dela, ko je izenačil Dustin Brown in Los Angelesu zagotovil vsaj točko. Ker tudi dodatnih pet minut igralnega časa ni prineslo spremembe, sta ekipi zmagovalca odločili z izvajanjem kazenskih strelov. Vnovič so bolje začeli gostje, saj je v prvi seriji zadel Corey Perry. V tretji seriji je izenačil Anže Kopitar, v četrti pa je tekmo v korist Los Angelesa odločil Trevor Lewis in gostiteljem priboril še drugo točko.

To je bila šele druga domača zmaga kraljev na zadnjih sedmih tekmah v Staples Centru, Kopitar in soigralci pa so prekinili tudi niz treh zaporednih porazov.

Po dveh zaporednih nastopih bodo hokejisti Los Angelesa naslednja dva večera počivali, nato pa jih čaka gostovanje v Detroitu.

Izidi:

Los Angeles Kings - Anaheim Ducks 2:1 (kazenski streli)

